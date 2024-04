Alors que le premier week-end de Playoffs bat son plein, la NBA a décidé de nous foutre en PLS ce soir en annonçant les finalistes pour les sept trophées individuels de cette saison 2023-24. Merci du cadeau, alors on s’envoie un café de plus, approximativement le dix-septième depuis hier soir, et on vous présente les trois finalistes pour les trophée de… COY !

Le trophée de Coach Of the Year récompense chaque année le tacticien le plus méritant selon les votants. Un peu de bilan, logique, le fait que ce bilan soit attendu ou pas, un peu, et si quelques incompréhensions demeurent (Erik Spoelstra ne l’a jamais eu !), bien souvent le débat n’a pas vraiment lieu pour cet award. Cette saison ? Un homme se détache selon nous et la NBA semble d’accord : Mark Daigneault. 57 victoires, le deuxième meilleur bilan de l’histoire d’OKC et le meilleur depuis plus de dix ans, une première place à l’Ouest et un basket efficace en défense et léché en attaque, le sosie de Mr Bean coche toutes les cases. Il est accompagné du coach du Magic Jamahl Mosley, qui a pris une piquette au Game 1 face aux Cavs mais qui a ramené le Magic en Playoffs grâce à une défense de fer notamment, puis de Chris Finch, auteur avec Minnesota de la deuxième plus grosse saison de l’histoire de la franchise, à deux victoires de la saison all-time de Garnette and co. en 2004. Joe Mazzulla, propriétaire avec les Celtics d’un bilan unique cette année de 64 victoires et 18 défaites, l’une des plus grosses saisons all-time d’une franchise qui ne manque pourtant pas de masterclass au palmarès, ne figure pas sur le podium, soit.

Trois hommes, trois bilans, trois plaquettes, un seul vainqueur. Alors selon vous, ça part à OKC, Orlando ou Minneapolis cette année ?