Mark Daigneault remporte le trophée de Coach de l’Année !

Ce n’était pas l’award de fin de saison qui laissait le plus de suspense. C’est en effet Mark Daigneault du Thunder d’Oklahoma City qui repart avec le Red Auerbach Trophy. Pour sa quatrième année à la tête d’une franchise NBA, le jeune coach du Thunder a emmené OKC vers le premier seed de l’Ouest, malgré l’âge moyen de 23 ans de son équipe.

The 2023-24 NBA Coach of the Year is… Mark Daigneault!#NBAAwards pic.twitter.com/qrzWjP1WCI

— NBA (@NBA) April 28, 2024

Seulement dix votes pour le titre de Coach de l’année ont échappé à Mark Daigneault, votes à prendre à la légère car un fou à lier a tout de même filé une voix pour le podium à JB Bickerstaff. Mark Daigneault est le premier coach du Thunder à obtenir ce titre depuis Scott Brooks en 2010. Cette équipe du Thunder est tout simplement la plus jeune à s’emparer du premier spot d’une conférence depuis… l’instauration des conférences en 1971. Première participation aux Playoffs depuis quatre saisons, 17 victoires supplémentaires par rapport à l’année passée et une attaque sacrément excitante à voir évoluer, autour d’un Canadien de 25 ans, d’un sophomore et d’un rookie. L’ami Mark avait tout en main pour récupérer ce titre de Coach de l’année qui lui revient de droit. Quelle belle histoire pour le coach qui a commencé en G League.

The complete voting results for the 2023-24 NBA Coach of the Year. pic.twitter.com/QatGZpJjYj

— NBA Communications (@NBAPR) April 28, 2024

Ce quatrième award de fin de saison est le premier pour lequel le score des votes n’est absolument pas serré. Jamahl Mosley du Magic puis Chris Finch des Wolves complètent le podium du COY award. Viennent ensuite Joe Mazzulla et Tom Thibodeau qui ont également récolté plusieurs votes pour la première place. Le Thunder de Daigneault va quant à lui continuer son petit bonhomme de chemin en post-season. Les Pels probablement écartés, ce sera le vainqueur de la série Clippers – Mavericks qui se dressera ensuite sur la route des jeunots de Marko. Et ils attendent que ça, les petiots du tonnerre. Ils partiront à la guerre, si leur entraîneur leur demande, et en revêtant un t-shirt à l’effigie de celui-ci, ça ne serait pas drôle, sinon.

Yup, that’s Jalen Williams wearing a Mark Daigneault shirt in warm-ups. J-Dub representing his head coach. @jdubwttp #Thunder pic.twitter.com/ZoMQzaTEtu

— Nathan Thompson (@NathanDThompson) April 25, 2024

Mark Daigneault Coach de l’année, ça c’est fait. En même temps, vous comptiez le donner à qui d’autre ? Récompenser un autre coach aurait été illogique, tout comme utiliser cinq lettres pour reproduire le son d’une seule voyelle l’est.