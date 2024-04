Quel dommage ! Devin Booker comptait bien joindre les actes aux paroles après sa sortie sur l’envie d’être la première équipe à revenir d’un 3-0 lead en Playoffs NBA. Trop esseulé, Devin Booker n’a pas vraiment pu compter sur grand monde en dehors de Kevin Durant. L’arrière nous offre tout de même une belle dernière mixtape avant la saison prochaine. On se revoit en automne, Devin.

Une ligne de stat de monstre : 49 points, 5 rebonds, 6 passes à 13/21 aux tirs et 3/5 de loin. Du gros dunk en transition, du 3-points bien serein, de la finition en hauteur, Devin Booker a fait étalage de toute sa panoplie de scoreur, le tout sans délaisser la distribution, quitte à avoir la balle en main. Mais voilà, Devin Booker était un peu esseulé pour prendre un match aux Minnesota Timberwolves à lui tout seul. Seul starter de Phoenix à avoir un plus/minus positif, Devin a tout essayé pour sauver la saison des Suns. En vain.

C’est tout de même 28 points de moyenne en jouant 40 minutes tous les soirs que Devin Booker a envoyé sur cette série. Pas toujours l’impact que l’on souhaite qu’il ait, en tout cas la production au scoring, ce qui était le plus attendu de lui, était là. Et à des bons pourcentages, en plus. C’est clair Devin méritait mieux, mais dans une équipe qui manquait d’équilibre et de structure, c’était compliqué d’espérer mieux, en restant sur une dynamique aussi médiocre. Il pourra se consoler avec un nouveau career-high en Playoffs, pour surpasser les 47 points inscrits pour sortir les Lakers en juin 2021. Pas sûr que ça le console beaucoup, après un sweep au premier tour.

L’idée y était pour Devin Booker, mais délaissé par les siens, l’ancien de Kentucky va devoir encaisser la défaite tout en sachant qu’il n’aurait pas pu faire grand chose de plus pour l’éviter. Un sentiment immensément frustrant. L’arrière va sûrement devoir s’habituer à jouer avec des nouveaux coéquipiers sous peu si la logique est respectée chez les Suns. C’est un été de transition qui se profile pour Booker.