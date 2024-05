Où étiez-vous pour le Jaylen Brown Game ? Alors que les Celtics n’avaient toujours pas gagné le moindre Game 2 sur ces Playoffs, Jaylen Brown a décidé d’y remédier en envoyant 40 pions sur le museau des Pacers. Statement game pour JB, après ne pas avoir été sélectionné dans la moindre All-NBA team.

WHAT. A. NIGHT. 👏

Jaylen Brown’s 40 PTS ignites the Celtics at home to take a 2-0 series lead ☘️#NBAConferenceFinals presented by Google Pixel pic.twitter.com/T1xQu1K7W8

— NBA (@NBA) May 24, 2024

Après un monstre de tir clutch au Game 1, Jaylen Brown est resté dans la continuité de sa grosse performance ce soir dans ce Game 2 à domicile. 40 points, 5 rebonds, 2 passes, 1 interception à 14/27 aux tirs et 4/10 de loin. Injouable en pénétration, trop aérien pour ces Pacers, le stepback qui va bien, à la conclusion d’alley-oop, tranchant en fast break, ce soir Jaylen Brown était injouable. Record de points en Playoffs égalé, il devient également le premier Celtic avec plusieurs matchs à 40 points en Playoffs. Frustré par le manque de reconnaissance dont il souffre, Jaylen Brown a eu l’occasion de s’exprimer sur son absence des récompenses de fin de saison après son match.

“Je vois des gens encensés et récompensés qui, selon moi, sont deux fois moins talentueux que moi, des deux côtés du terrain. Mais à ce stade de ma vie, je l’accepte. Cela fait partie de ce que je suis et de ce que je défends, et je ne changerai pas cela. C’est une bénédiction d’entrer sur le terrain chaque soir, je garde ça en perspective.” Jaylen Brown ties a playoff career-high with 40 PTS to propel the @celtics to a 2-0 series lead in the Eastern Conference Finals! Jayson Tatum: 23 PTS, 6 REB

Derrick White: 23 PTS, 4 3PM

Pascal Siakam: 28 PTS, 5 REB Game 3: Saturday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/JwgcQKqBo9 — NBA (@NBA) May 24, 2024

C’est tout l’effectif de Boston qui a salué la performance de JB ce soir. “Un grand joueur, un grand leader, qui veut gagner” d’après Jrue Holiday, “le jeu ralentit de plus en plus pour lui” selon Jayson Tatum. L’intéressé a d’ailleurs été interrogé plus en précision sur une potentielle réaction par rapport à son absence des All-NBA teams… Le moins que l’on puisse dire c’est que sa réponse a le mérite d’être claire :

“On est à deux matchs des Finales, donc honnêtement j’ai pas le temps d’en avoir quelque chose à foutre.”

The Jaylen Brown Game.

Highlights of his beastly 40-point performance (with postgame interview): pic.twitter.com/CmbMurZm1f

— Tomek Kordylewski (@Timi_093) May 24, 2024

Jaylen a décidé de faire chauffer les casseroles avant d’aller dans l’Indiana. Bien décidé à relancer le débat du franchise player des Celtics, JB était incandescent ce soir, et on lui souhaite de continuer comme ça. Pas tous les jours qu’on voit des slashers comme l’ami JB.