NBA Top 5 : vous savez déjà qui est numéro 1 …

Un seul match cette nuit, mais bien assez d’actions pour un Top 10 de qualité. La NBA a choisi de n’en mettre en avant que cinq, autant condenser le plaisir. Ah oui et surprise surprise, le numéro 1 s’appelle … non on préfère vous laisser la surprise.

Tyrese Haliburton continue à faire des passes aveugles de grande qualité. Le type a des yeux dans le dos.

Avril ne découvre pas d’un fil, mai ne te fais pas enfumer, tu risquerais de prendre froid.

On ne citera pas le grand poète qu’est Benoît Paire, mais vous avez très bien compris le message.

Première action du match, premier tomar … ça donne le ton.

Ah oui, c’est lui le numéro 1 … SURPRISE.