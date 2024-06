Alors qu’il file vers un titre NBA avec les Boston Celtics, Derrick White pourrait aussi rejoindre la sélection américaine cet été en cas de forfait de Kawhi Leonard. Les bonnes nouvelles s’enchainent pour le divin chauve.

On semble se préparer à tout du côté de Team USA pour les Jeux Olympiques. Alors que le groupe de 12 a déjà été annoncé depuis un moment, certains doutes subsistent sur l’état de forme de plusieurs joueurs.

Si Tyrese Haliburton semble vouloir jouer malgré ses bobos récents en Playoffs, le cas Kawhi Leonard est aussi revenu sur la table. Blessé au genou en fin de saison, le Klaw n’avait pu jouer que deux matchs en Playoffs avant de déclarer forfait.

Le joueur n’a pas annoncé qu’il manquerait l’aventure olympique mais selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Team USA aurait déjà un plan B si l’ailier des Clippers venait à rester à la maison.

Ce plan B s’appelle donc Derrick White et cela ferait un 3ème Celtic appelé dans le groupe après Jayson Tatum et Jrue Holiday. Le profil de White est bien différent de celui de Kawhi mais son côté glue guy, solide défenseur et shooteur n’ayant pas besoin de la balle fit plutôt bien aux côtés de l’armada de stars.

Derrick White pourrait ainsi vivre son plus bel été en carrière. Il file vers le titre NBA (Boston mène 3-1), il pourrait aller chercher sa première médaille d’or olympique et même un joli contrat.

Alors qu’il ne lui reste qu’un an sur son deal actuel, il se murmure que Boston souhaite fermement prolonger son joueur dès cet été. Adrian Wojnarowski en parle même comme d’une priorité du front office. Vu les immenses services rendus par le joueur, on imagine que la franchise du Massachussetts devra mettre la main à la poche.

