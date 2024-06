Invité à la télé dans le cadre des Finales NBA, Joel Embiid joue au recruteur. Le pivot a expliqué que son équipe chercherait des renforts durant l’intersaison, avec un petit clin d’œil adressé à Paul George, également présent sur le plateau.

Les Finales NBA ne sont même pas encore terminées que ça parle déjà Free Agency. En tout cas, Joel Embiid semble lui avoir quelques idées sur les joueurs qui pourraient aider Philadelphie à passer un cap.

La franchise de Pennsylvanie aura une énorme enveloppe cet été pour reconstruire son effectif (60 millions environ) et depuis quelques semaines, plusieurs insiders expliquent que les Sixers veulent se placer sur un ailier All-Star pour venir aider Joel Embiid et Tyrese Maxey.

LeBron James, Jimmy Butler, Brandon Ingram et Paul George ont notamment été mentionnés comme des pistes à suivre.

Hasard du destin, Joel Embiid et Paul George se sont retrouvés sur le même plateau télé au moment de commenter les Finales NBA. Et lorsque Stephen A. Smith a demandé au Process ce qu’il attendait de l’intersaison des Sixers, celui-ci a bien laissé entendre que son voisin de droite était un nom à suivre pour son équipe. Le tout en un mouvement des yeux.

Paul George pourrait être un renfort de poids pour les Sixers mais reste à savoir sa position exacte. Le joueur a une Player Option qu’il peut activer ou alors tester le marché pour aller chercher un deal sur plusieurs années.

Alors qu’on s’attendait à le voir prolonger dans la foulée de Kawhi Leonard, PG13 n’a jamais réussi à s’entendre avec les Clippers et les rumeurs sur l’intérêt d’autres équipes ne font qu’augmenter (Magic, Pacers, Sixers).

Philly a les sous pour le payer, le fit est assez emballant sur le papier, on tient peut-être l’un des dossiers majeurs de la future Free Agency. En attendant ça, on imagine qu’Adam Silver ira taper dans le porte-feuilles de Joel Embiid car ses clins d’œil pourraient s’apparenter à draguer un joueur sous contrat, ce qui n’est pas permis (hello tampering). On se souvient que Magic Johnson avait fait exactement pareil il y a quelques années.

Une petite prune pour marquer des points dans la signature d’un talent All-Star, on imagine qu’Embiid va s’en remettre facilement.