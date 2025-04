Après Carmelo Anthony, c’est un autre joueur majeur des deux dernières décennies qui va entrer au Hall of Fame dès cette année. Son nom ? Dwight Howard.

Une dizaine de jours après son entrée au Hall of Fame du Magic, c’est dans le très prestigieux Naismith Basketball Hall of Fame que Dwight Howard va être intronisé. La nouvelle a été annoncée par l’insider Shams Charania (ESPN).

Cela fait donc de Dwight Howard un first ballot Hall of Famer, lui qui a joué son dernier match NBA en 2022. Il va entrer au Temple de la Renommée en compagnie de Carmelo Anthony et du reste de la classe 2025, qui sera annoncée ce week-end.

🚨 DWIGHT HOWARD AU HALL OF FAME !! https://t.co/alnmdFCRJ3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 5, 2025

Premier choix de la Draft NBA 2004, Dwight Howard s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire, lui qui a récolté trois titres consécutifs de DPOY entre 2009 et 2011, tout en étant nommé cinq fois dans une All-Defensive Team. Dwight a aussi été meilleur contreur NBA à deux reprises et cinq fois meilleur rebondeur. Bref, une énorme présence sous les panneaux, lui qui était un véritable monstre athlétique à son prime.

On parle d’un pivot qui était surnommé “Superman” et qui a remporté le Slam Dunk Contest 2008. Certes, il ne possédait pas énormément de moves dos au panier, mais sa présence physique et sa capacité de finition lui permettait de tourner à un peu plus de 20 points de moyenne et 14 rebonds avec le Magic entre 2007 et 2012. C’est durant cette période que Dwight Howard – 8 fois All-Star, 8 fois All-NBA, 2e du MVP en 2011 – a fait d’Orlando l’un des cadors de la Conférence Est, avec notamment une qualification en Finales NBA en 2009 (perdus face aux Lakers).

Never forget PRIME Dwight Howard in Orlando. 🔥

Force of nature.

pic.twitter.com/wrLxSrZGWk

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 5, 2025

Son départ d’Orlando en 2012 a quelque peu été synonyme de fin de prime pour D12.

Il a passé une année chez les Lakers de Kobe Bryant, Pau Gasol et Steve Nash, et ça s’est transformé en gros flop. Quittant Los Angeles pour Houston en 2013, et devenant par la même occasion l’ennemi public numéro un dans la Cité des Anges, il a pris le rôle de lieutenant de James Harden pour participer à une finale de conférence en trois ans.

Howard a ensuite enchaîné les équipes, tout comme les controverses et les bobos (surtout au dos), jusqu’à devenir un joueur boudé par les dirigeants NBA. Dwight a néanmoins connu une belle rédemption en 2020, quand il est revenu aux Lakers pour aider LeBron James et Anthony Davis à remporter le titre NBA dans la bulle anti-COVID de Mickey, à travers un rôle limité en sortie de banc.

Faisant partie des grands oubliés du Top 75 NBA, Dwight Howard est finalement reconnu à sa juste valeur, avec une entrée méritée au Hall of Fame.

Source texte : Shams Charania