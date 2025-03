Soirée particulière hier soir à Orlando, puisqu’on y honorait à l’occasion de la venue des Lakers un membre légendaire de la franchise floridienne. Un n°1 de Draft, un finaliste NBA, un triple DPOY, un super-héros.

A Orlando, Dwight Howard fut six fois All-Star, deux fois meilleur contreur de la Ligue et trois fois meilleur défenseur. Entre autres. Une domination qui n’était alors pas sans rappeler celle de son illustre prédécesseur du Magic, un certain Shaquille O’Neal. Et si par la suite le pivot aux dimensions athlétiques venues d’ailleurs a beaucoup déménagé, il restera néanmoins attaché à Orlando, comme celui qui a remis le Magic sur la carte à la fin des années 2000.

A ce titre, le Magic avait donc organisé hier la Dwight Howard Night, soirée 100% Dwight, à l’occasion de la réception des Lakers, l’organisation qui a offert au pivot sa seule bague NBA en 2020. Lors de cette soirée howardesque, l’éternel gamin a vu révélée une plaque à son nom, entérinant de manière concrète son appartenance à la mif d’Orlando.

Dwight Howard’s plaque is revealed as he’s inducted into the @OrlandoMagic Hall of Fame! pic.twitter.com/qQQRuPOlIk

Beaucoup d’émotions, à l’évocation de ses parents notamment, et même quelques larmes pour un joueur qui cache sous ses énormes muscles un petit cœur plein d’émotions au soir d’une carrière qui l’aura beaucoup usé mentalement. Mignon mais vrai.

Those tears today were tears of JOY

Tears for that 10 year old that said he was going to be the #1 pick in the NBA draft! Tears for the 18 year old kid that was handed the keys to a franchise and a city. Tears for the ups & downs on this long journey I had in the NBA. Everything… pic.twitter.com/VxgaqSjxJ3

La cerise sur le gâteau ? La victoire du Magic face aux Lakers, porté par son duo Franz Wagner – Paolo Banchero, un Magic qui va mieux depuis quelques matchs et qui se prépare à en découdre lors du prochain play-in tournament. Après la victoire des siens, Dwight Howard a pu actionner le désormais célèbre bouton “play the song” qui fait danser toute la Floride ou presque les soirs de victoire d’Orlando. Une manière parfaite pour ponctuer cette soirée, une manière tellement… Dwight Howard, désormais Hall of Famer local !

PLAY THE SONG @DwightHoward https://t.co/egeXNAu8xF pic.twitter.com/GzWgFsBq69

