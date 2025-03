Magnifique match cette nuit entre les Suns de Kevin Durant et les Bucks de Giannis Antetokounmpo, à deux doigts de nous ramener à nos plus belles heures de 2021. Mais contrairement au dernier bouquin, cette fois-ci ce sont les Suns qui ont gagné le combat.

Pas grand chose à voir, évidemment, avec la Finale sus-citée. A l’époque le lieutenant de Devin Booker s’appelait Chris Paul, aujourd’hui c’est Kevin Durant qui s’occupe des affaires courantes. Ah oui, et à Milwaukee c’est Kyle Kuzma et Doc Rivers qui ont remplacé Khris Middleton, Jrue Holiday et Mike Budenholzer, parti depuis à… Phoenix. Faut suivre, et avouez qu’on écrit quand même l’histoire un peu comme on veut.

Dit comme ça on aurait presque l’impression que les Suns roulent sur la NBA, mais sachez qu’ils le font uniquement depuis une semaine, il était temps. Quand les Suns roulent d’ailleurs, deux conducteurs se détachent le plus souvent, et ce fut encore (grandement) le cas cette nuit. Un superbe match face aux Bucks, des Bucks résilients sans Damian Lillard, portés évidams par l’inarrêtable Giannis Antetokounmpo. 31 points, 10 rebonds et 5 passes pour le Freak, longtemps en bugne à bugne avec Kevin Durant pour le trophée officieux de joueur du match.

Kevin Durant a ensuite mis une vitesse de plus, qui l’a au passage fait passer à la douzième place all-time des mecs ayant réussi le plus de tirs en NBA, et en toute fin de match c’est encore lui qui a mis les Suns sur de bons rails alors que le rookie Ryan Dunn s’occupait de postériser du grec pour le plaisir.

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for moving into 12th on the all-time FIELD GOALS MADE list!

— NBA (@NBA) March 25, 2025



NO-LOOK DIME FROM BOOK.

POSTER SLAM FROM DUNN.

What a sequence for Phoenix!

— NBA (@NBA) March 25, 2025

38 points pour le Dieu pas grec, à 7/9 du parking au passage, un Kyle Kuzma à deux doigts de foutre le zbeul avec un 3+1 sur la tête de KD, mais au final le boss local Devin Booker, moins en vue au scoring sur ce match mais pas démotivé pour un sou au moment de fermer la boutique sur un énorme tir à deux secondes du buzzer.

DEVIN BOOKER WINS IT FOR PHOENIX IN THE FINAL SECONDS 🚨🚨

TEXTBOOK STEPBACK MID-RANGE BUCKET!!

— NBA (@NBA) March 25, 2025

Une quatrième victoire de suite pour les Suns mais, attention, si le play-in leur tend les bras, Portland pousse derrière et le calendrier à venir est démentiel. Boston, Minnesota, Houston, Milwaukee, New York, Boston, Golden State et OKC sur les huit prochains matchs, au mieux ce sera un bon échauffement, au pire le début de vacances.