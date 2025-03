Jayson Tatum victime d’une entorse à la cheville contre les Kings

Jayson Tatum a quitté les siens au beau milieu du troisième quart-temps contre les Sacramento Kings cette nuit. L’ailier des Boston Celtics s’est fait une entorse à la cheville gauche sur une faute de Domantas Sabonis.

Jayson Tatum est un des meilleurs joueurs en NBA pour provoquer la faute sur un tir à 3-points. Cette technique lui a couté cher cette nuit. Lors d’un tir à longue distance de l’ailier, Domantas Sabonis a défendu avec négligence ne refrénant pas son saut vers l’avant. Le joueur des Kings a atterri sur le pied de celui des Celtics et l’a blessé !

Faute technique sifflée contre le Lituanien et fin de match pour Tatum. Selon ESPN, il s’agit d’une entorse à la cheville gauche.

Après la rencontre, Joe Mazzulla, le coach des Boston Celtics s’est voulu plutôt rassurant !

“Il a l’air d’aller bien, il se met de la glace sur la cheville en ce moment. C’est une chance qu’il ait pu tirer le lancer franc (après la faute) et il prend soin de lui en ce moment.”

La gravité de l’entorse n’est pas encore connue et le temps d’arrêt non plus, mais les Boston Celtics ne jouent plus rien. Ils vont terminer deuxièmes de la Conférence Est et ces 10 derniers matchs ont des airs d’entraînement avant les Playoffs.

Jayson Tatum peut rater quelques matchs et tenter de revenir en pleine forme pour la Post Season sans que ce soit un drame. Les résultats ont amené la sérénité dans le Massachussetts, mais la prudence règne tout de même avant l’annonce de l’indisponibilité de leur superstar.

Source texte : ESPN