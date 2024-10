Joe Mazzulla aimerait que les bagarres soient autorisées en NBA

Joe Mazzulla se distingue régulièrement des autres personnalités NBA par ses opinions et prises de positions, mais celle-là est tout de même largement au dessus du lot. Le coach des Boston Celtics aimerait que les joueurs aient le droit de se battre en NBA. Et non il n’y a pas de blague.

La rencontre préférée de Joe Mazzulla dans l’histoire de la NBA est sûrement Malice at the Palace. Une époque dorée qui rend nostalgique le coach des Boston Celtics. Le tacticien de 36 ans semble bien aimer la castagne et avait d’ailleurs déjà admis motiver ses joueurs en leur montrant du MMA.

L’envoi de marrons et de châtaignes, c’est de saison en plein mois d’octobre, et personne n’apprécie plus la cueillette que l’ami Joe. Invité dans le ZoAndBeetleShow, il a donné son avis, tranché, sur la question des bagarres en NBA :

“La plus grande chose dont on prive les gens, du point de vue du divertissement, c’est qu’on ne peut plus se battre. J’aimerais que l’on puisse ramener les bagarres. Qu’y a-t-il de plus divertissant qu’une petite bagarre ? Comment se fait-il qu’au baseball, on ait le droit de vider les bancs (forme de bagarre lorsque les joueurs des équipes de baseball ou de hockey quittent le banc pour aller s’envoyer des torgnoles sur le terrain) ? Chaque fois que quelqu’un se fait taper dessus [en NBA], on n’a pas besoin d’aller voir la vidéo pour voir si un délit a été commis. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi certains sports sont autorisés à dégager les bancs. Ils ont des battes et des armes, pas nous. Nous avons juste un ballon. L’autre sport se joue sur de la glace avec des palets et les crosses, et nous nous n’avons pas le droit de nous envoyer des coups ?”

Si Joe Mazzulla était Commissionner de la NBA, les avoines seraient autorisées, les beignes conseillées, les gnons recommandés, personne ne serait avare de parpaings, il faudrait vérifier ses angles morts sous peine de se manger un pruneau. Draymond Green irait au travail avec le sourire tandis que Jordan Poole aurait fait ses valises pour la Chine. L’up and under deviendrait l’uppercut, le cross se transformerait en crochet et Francis Ngannou serait pivot des Chicago Bulls.

Et ce n’est pas la seule idée que l’entraîneur des Boston Celtics souhaite voler à d’autres sports américains. Comme au hockey, il voudrait mettre en place la règle du Power Play. En d’autres termes, après un certain nombre de fautes, un joueur serait exclu temporairement de la rencontre et une équipe jouerait à cinq contre quatre. Quand on vous dit qu’il est inventif.

Joe Mazzulla est un excellent coach, ses rotations sont bonnes, ses tactiques également, mais rien n’égale ses déclarations !

Source texte : ZoAndBeetleShow