Titulaire lors des 3 premiers matchs de la saison, Jonathan Kuminga est sorti du banc cette nuit contre les Pelicans. De quoi raviver quelques anciennes tensions entre le joueur et Steve Kerr ?

Entre Jonathan Kuminga et Steve Kerr, on le sait, cela n’a pas toujours été l’amour fou durant ces trois dernières années. On se souvient que l’an passé, des rumeurs de brouille étaient sorties dans les médias, à cause des mises au banc répétées du joueur. Finalement, tout était revenu dans l’ordre avec un Jonathan Kuminga qui avait montré son meilleur niveau, prenant le soin de faire la paix avec son coach.

Plusieurs mois ont passé depuis, et quelques vieux démons pourraient bien ressortir du côté de la Baie d’Oakland. Non prolongé cet été et peu performant sur ce début de saison, Jonathan Kuminga a été sacrifié cette nuit par Steve Kerr. Pourtant privé de Stephen Curry mais aussi d’Andrew Wiggins, l’ancien protégé de Gregg Popovich a fait le choix de titulariser Moses Moody et ses qualités à 3-points face à New Orleans.

Selon Danny Emerman de Mercury News, Kuminga aurait lui appris son passage avec les remplaçants peu de temps avant le match. Interrogé par les reporters présents sur place, le joueur a joué la carte professionnelle, même si on sent qu’il n’est pas ravi.

“C’est sa décision. Je ne suis pas l’entraîneur. Si Steve a pris sa décision, il a pris sa décision. Je ne suis pas l’entraîneur.” « J’ai l’habitude, c’est ma quatrième année. Ce n’est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Comme je l’ai dit, je ne suis pas l’entraîneur, c’est sa décision. Nous suivrons sa décision.”

Une décision qui a fonctionné car Golden State s’est imposé sans deux de ses cadres, avec notamment un très bon Buddy Hield. Jonathan Kuminga a lui aussi joué son rôle avec 17 points en sortie de banc. Interrogé après la rencontre, le coach a d’ailleurs expliqué que la mise au banc de Kuminga était uniquement une décision tactique car l’équipe nécessitait plus de shoots extérieurs.

Steve Kerr on Jonathan Kuminga’s move to the bench: “I told him before the game: ‘You’re going to play a lot. This is just about combinations and getting more spacing.’” pic.twitter.com/lU62e99xW4

— Anthony Slater (@anthonyVslater) October 30, 2024

Le coach reste persuadé que son joueur va retrouver son meilleur niveau. La saison ne fait que commencer et la rotation des Dubs a bien évolué et s’est densifiée durant l’intersaison, ce qui peut perturber le rythme de certains joueurs, habitués à jouer plus.

« JK a fait une très bonne pré-saison, il va s’améliorer. Nous allons avoir besoin de sa force, de ses qualités athlétiques. Ce soir pourrait être un grand soir pour lui à cet égard, en fonction du déroulement du match. Nous avons évidemment joué à 12 par match, ce qui signifie qu’il sera un peu plus difficile pour les joueurs de trouver leur rythme, parce qu’ils ne jouent pas autant. Je ne suis pas du tout inquiet pour JK. Il va s’en sortir.”

Il sera intéressant de suivre les prochaines rotations mises en place par Kerr pour les matchs à venir. Il serait dommage de voir du drama au milieu d’un bon début de saison chez les Warriors. Cette année est particulièrement importante pour Jonathan Kuminga puisqu’il peut tester le marché en 2025 et selon les infos sorties durant la pré-saison, il espérerait un très gros chèque l’été prochain.

Source texte : Mercury News / The Athletic