Buddy Hield est un pyromane, c’est connu de tous, et depuis son arrivée aux Golden State Warriors, le brasier brûle de plus en plus souvent. Cette nuit, dans la victoire face aux New Orleans Pelicans, l’arrière a envoyé 28 points à 7/11 de loin.

Lorsque le nouveau Splash Buddy a rejoint les vestiaires cette nuit, nous n’imaginions pas faire un papier sur lui à la fin de la rencontre. Cinq petites unités et une performance en-dedans comme la plupart de ses coéquipiers. Mais tout va très vite lorsqu’on parle de Buddy Hield. En seconde mi-temps, l’ancien sniper des Kings et des Pacers règle la mire en marque 23 points à 6/6 à longue distance ! Il est un des meilleurs shooteurs de sa génération et le prouve soir après soir. Si vous admirez les bras et poignets précis, vous devriez vous régaler devant cette compilation de highlights.