Soirée compliquée pour les Pelicans. Outre la défaite, Herb Jones n’a pas pu terminer la rencontre avec ses copains. La faute à une blessure à l’épaule survenue dès l’entame de la seconde période.

New Orleans et l’infirmerie, c’est la belle histoire d’amour de ce début de saison sauf que celle-ci n’enchante personne. Après Dejounte Murray et Trey Murphy, c’est Herb Jones qui franchit les portes de la clinique des Pelicans.

Au début du 3ème quart-temps alors que les Pels tentaient d’empêcher Golden State de remonter au score, Herb Jones se retrouve à la lutte sur un ballon perdu. C’est à ce moment qu’il reçoit Brandin Podziemski sur l’épaule droite.

Herb Jones is coming out the game. Podziemski fell on Herb’s arm on that last loose ball on the Warriors’ end.

Javonte Green checking in for Pels.

Herb is trying to stretch out that right arm right now. Initially wanted to stay in the game.

Walking to locker room now.

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) October 30, 2024

Malgré la douleur, l’ancre défensive de la Louisiane a voulu rester sur le terrain, un temps, avant de rejoindre les vestiaires. Il n’est pas revenu de la rencontre. Herbert n’a donc pas pu empêcher la défaite des siens dans un effroyable comeback contre l’équipe C des Warriors.

Concernant Herb Jones, aucune information sur la gravité de la blessure n’a été communiquée à l’heure où ces lignes sont écrites. Vu la poisse que se trimballe NOLA depuis le début de la saison, on va éviter des faire des faux espoirs aux fans. Mieux vaut d’ailleurs que son indisponibilité ne soit pas trop importante afin que la bande de Brandon Ingram puisse continuer d’avoir un minimum d’espoir de gagner des matchs dans la jungle de la Conférence Ouest.

Wait & see comme on dit dans la langue de Shakespeare…

Source texte : X / Andrew Lopez