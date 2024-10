Tant que ce n’est pas le genou … Oui, Lonzo Ball s’est blessé, oui c’est une mauvaise nouvelle, mais tant que ça ne concerne pas la partie de son corps se trouvant entre sa cuisse et son tibia, c’est (presque) rassurant. Le meneur des Bulls a une entorse au poignet droit et manquera, environ, une dizaine de jours.

L’information a été révélée par Shams Charania, le nouveau journaliste d’ESPN.

Bulls say Lonzo Ball suffered a right wrist sprain and will miss at least 10 days.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 30, 2024

Depuis son retour, le frère de LiAngelo et LaMelo tourne à 4,7 points, 2,7 rebonds et 3,7 passes décisives de moyenne en 15 minutes sur les parquets. Si défensivement, il se fait dépasser relativement régulièrement par ses adversaires, il apporte au collectif de l’Illinois de l’autre côté du parquet grâce, notamment, à sa justesse dans l’organisation.

Les Chicago Bulls ont fait un début de saison correct, reste à vois s’ils parviendront à maintenir le cap sans celui qui représente une bonne partie de l’âme de l’équipe.

Source texte : Shams Charania