Encore une fois très bon cette nuit pour faire chuter les Hornets, Tyrese Haliburton s’est offert un record NBA ! Le meneur a en effet réalisé un 14e match en carrière à au moins 20 points, 10 passes et aucun ballon perdu. Personne n’a fait aussi bien dans l’histoire de la Ligue !

Généralement, les gros records NBA ne sont battus que vers la fin des carrières, lorsque les matchs et les stats ont pu s’entasser bien comme il faut et qu’on est enfin récompensé de ses efforts. Tyrese Haliburton, lui, a décidé de s’en offrir un gros dès ses.. 25 ans. Le meneur des Pacers est un solide scoreur mais aussi l’un des meilleurs créateurs de NBA. De quoi aller chiper un record à Chris Paul. 14 matchs en 20/10 avec aucun turnover, c’est du jamais vu selon NBA Stats, qui note tout de même que les ballons perdus ont commencés à être comptés à partir de 1977.

Tonight, Tyrese Haliburton recorded his 14th game with 20+ PTS, 10+ AST, & 0 TO!

That’s the MOST in NBA history since turnovers began being recorded in 1977-78 😳

He passes Chris Paul, who has 13 such games. https://t.co/TjlkMXQK6R pic.twitter.com/z5J0DCyYQ1

— NBA.com/Stats (@nbastats) April 3, 2025

On ne peut qu’applaudir la propreté avec laquelle Tyrese Haliburton parvient à créer autant pour lui-même mais aussi pour les autres avec si peu de déchet dans son jeu. Cette saison, il tourne encore à 9,3 passes de moyenne avec moins de 2 ballons perdus par match (1,7), c’est un ratio extrêmement solide. À titre de comparaison, Trae Young (leader des passeurs cette saison en NBA) délivre 11,4 passes par match mais il perd 4,8 ballons en moyenne.

Source texte : NBA Stats