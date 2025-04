Le Thunder remporte un 50e match avec 10 points d’écart, record NBA égalé !

Le Thunder est en train d’écraser la concurrence cette année, ça, tout le monde l’a remarqué. Mais quand ça commence à faire tomber des records vieux de 53 ans, faut peut-être commencer à se poser des questions sur la place qu’occupe cette équipe parmi les plus dominantes de tous les temps.

Victorieux cette nuit contre de valeureux Pistons revenus à -4 dans le quatrième quart, OKC a enchainé avec un gros run de 12-0 pour finir la rencontre, score final : 119 – 103. Une victoire avec une saveur supplémentaire, puisqu’elle conclut une année quasi parfaite pour le Thunder face aux équipes de l’Est. 29 victoires pour seulement une défaite contre les Cavs en janvier dernier, tout simplement le meilleur bilan all-time d’une équipe contre la Conférence opposée.

Mais ce n’est pas le seul record qui pourrait tomber, à vrai dire, les hommes de Mark Daigneault en ont égalisé un autre cette nuit. Avec cette victoire de 16 points sur Detroit, le Thunder version 2024-25 a remporté son 50ème match avec un écart d’au moins 10 points. Une première depuis la saison… 1971-72. Ça remonte ! À l’époque, ce sont les Lakers de Wilt Chamberlain et Jerry West qui avaient réalisé cet exploit, avant d’aller chercher le titre cette année-là.

OKC’S DOUBLE-DIGIT DOMINANCE CONTINUES!

Tonight’s 16-PT win was the 50th of the season by 10+ PTS for the @okcthunder 🤯

That ties the 1971-72 Lakers for the most in a single season in NBA history!!! https://t.co/bHDmHyJ4KU pic.twitter.com/239ivbfbRG

— NBA (@NBA) April 3, 2025

Alors pour le titre, on attendra de voir comment ce Thunder ultra dominant se débrouille en Playoffs, mais ce record, il faut le faire tomber ! Les trois prochains matchs peuvent être un peu plus corsés pour OKC avec un déplacement à Houston et une double confrontation contre les Lakers de LeBron James et Luka Doncic. En revanche, Shai et ses partenaires finiront la saison contre les Suns, le Jazz et les Pelicans, trois équipes en grande difficulté et qui n’ont plus grand chose à jouer (sauf si les Suns restent en course pour la dixième place).

Dans tous les cas, vu la forme de ce Thunder qui reste sur onze victoires de rang, le record devrait tomber prochainement. De quoi considérer encore un peu plus cette jeune équipe d’OKC comme une des plus dominantes de l’histoire de la Grande Ligue.

Source texte : NBA