Le Heat met fin à la série de victoires des Celtics (103-124)

Des Celtics maladroits derrière l’arc, des Celtics diminués par les absences de Kristaps Porzingis, Al Horford et Jrue Holiday. Un tout qui n’a pas fait les affaires de Boston, face à un Heat opportuniste qui a parfaitement saisi l’opportunité pour prendre un succès important dans l’optique d’assurer la réception au Play-in… et peut-être de revenir sur les Hawks ?

Le Heat pourrait-il s’offrir une place dans l’opposition 7-8 du Play-in de l’Est, et ainsi s’offrir un très précieux joker dans l’optique de rallier les Playoffs ? C’est en tout cas une opération qui prend une bonne voie. Cette nuit, ils ont profité des absences multiples de joueurs importants chez les Celtics ainsi que d’une maladresse notable des hommes de Joe Mazzulla pour prendre un succès qui pourrait avoir son importance dans la bataille du Play-in.

La bande de South Beach a compté jusqu’à 20 points d’avance (dans le 3e quart-temps) face à des C’s qui sont – reconnaissons-le – en gestion de leur fin de saison. Objectif : arriver à 110% pour le premier weekend des Playoffs, et envoyer du très lourd de suite, histoire de passer le message qui va bien. Tyler Herro colle 25 points, Bam Adebayo termine lui à 21 pions. Et on a eu droit à 30 minutes de Pelle Larsson (16 points, record en carrière égalé) et 32 de Kel’el Ware. La jeunesse au pouvoir, qu’ils disaient.

Gave Pelle time to think about it, and he drained it 🔥

The rook tied his career high with 16 points pic.twitter.com/BktYJAAWxR

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 3, 2025

Allez, on le concède : les Celtics restent les Celtics, et ils ont bien évidemment tenté de revenir. Seulement, Miami a bien négocié le retour et malgré un passage à seulement 5 points d’écart, les rookies de Floride ont su montrer qu’ils étaient importants en collant les tirs qui ont définitivement mis Boston hors course.