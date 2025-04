Les Cavaliers maîtrisent face aux Knicks (124-105)

Après un départ plutôt calme, les Cavaliers ont mis les bouchées doubles pour rattraper leur retard face aux Knicks, au sortir de la mi-temps. Un troisième quart-temps très efficace puis une gestion sereine pour emporter un 61e succès cette saison, qui rapproche la troupe de l’assurance d’être le meilleur bilan de l’Est.

Les Cavaliers devraient, sauf énorme surprise, jouir de l’avantage du terrain jusqu’aux finales de la Conférence Est, si d’aventure ils devaient arriver jusqu’au dernier carré de la saison. Avec l’objectif d’assurer la première place de la Conf’, ils ont réalisé cette nuit un match en deux temps face à des Knicks d’abord plutôt bien partis, puis complètement dépassés dans le 4e quart-temps. Sans Jalen Brunson, toujours blessé à la cheville, et Mitchell Robinson, laissé au repos.

JARRETT ALLEN, THE CITY OF CLEVELAND LOVES YOU. #LetEmKnow pic.twitter.com/zSoGYECv7T

— Cleveland Cavaliers (@cavs) April 3, 2025

Face à eux donc, des Cavs qui ont d’abord patiné un peu, Evan Mobley en tête. Départ très calme pour une formation qui va disséquer son adversaire une fois la mi-temps (et sans doute la soufflante de Kenny Atkinson) passée. Donovan Mitchell colle 27 points, 6 rebonds et 5 passes à 10/18 au tir, tandis que Jarrett Allen réalise un joli 10/11 au tir pour un total de 21 unités.

post game .5 with special photo bomb guest, @SerenaWinters! #LetEmKnow pic.twitter.com/2xfVSQh1nx

— Cleveland Cavaliers (@cavs) April 3, 2025

61 victoires, et donc officiellement le 2e meilleur bilan de l’histoire de la franchise, derrière les 66 victoires de la saison 2008-09. Une marque toujours égalable voire battable, puisqu’il reste aux 6 matchs à l’équipe de Donovan Mitchell pour tenter de faire rentrer leur régulière un peu plus dans le marbre de la franchise.

Notre sentiment au-delà de ce match, c’est aussi et surtout qu’on a eu deux équipes certes bien classées, mais qui sont plus ou moins sûres de leur position finale au classement. Et qui ont joué le match avec une forme de sérénité qui se veut d’abord reposante, à l’aube de grandes échéances qui arriveront d’ici une petite quinzaine de jours.