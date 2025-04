JuJu Watkins élue joueuse de l’année en NCAA !

Après le crève-coeur immense qu’a été sa blessure au genou lors du deuxième tour de la March Madness féminine, JuJu Watkins a été élue ce mercredi soir joueuse de l’année en NCAA. Une récompense qui marque dans le marbre sa saison dominante du côté de USC, malheureusement terminée dans les larmes de douleur et de tristesse.

Est-ce que ce titre de joueuse de l’année consolera JuJu Watkins ? Sans doute que non, en tout cas pas pour le moment. Victime d’une blessure au genou qui a mis un terme à sa saison au deuxième tour du tournoi universitaire féminin, la joueuse de l’Université de Californie du Sud a vu ses coéquipières éliminées par Paige Bueckers et UConn lors de l’Elite Eight, aux portes du Final Four.

Congratulations to JuJu Watkins of USC on being named our 2025 Jersey Mike’s Naismith Women’s College Player of the Year 👏 @jerseymikes | #JerseyMikesNaismith2025 | @USCWBB | #FightOn pic.twitter.com/7q79NJCqkz

Cette saison, Watkins a proposé 23,9 points, 6,8 rebonds and 3,4 passes de moyenne en 35 matchs, avec un bilan collectif de 31-4 pour les Trojans. Déjà nommée joueuse de sa conférence et dans le cinq majeur de la saison, la récompense de meilleur joueuse de l’année vient parfaire une saison presque parfaite… à l’exception de cette fin déchirante.

À l’heure actuelle, JuJu Watkins est de très loin la favorite pour être le premier choix de la Draft WNBA 2027. On la verra peut-être plus tôt face à des professionnelles, notamment avec Team USA, qui sait.