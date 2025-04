Les Rockets officiellement qualifiés pour les Playoffs !

C’est l’heure pour Houston de mettre son jeune effectif à l’épreuve du printemps NBA ! Avec leur large victoire face au Jazz cette nuit (143-105), les Rockets sont assurés de finir dans le top 6 de l’Ouest et donc de disputer les Playoffs. Un retour très attendu !

Jalen Green, Alperen Sengun, Jabari Smith, Amen Thompson, Tari Eason, Cam Whitmore… on ne va pas énumérer l’effectif des Rockets à la manière d’un Grégoire Margotton euphorique lors d’un magnifique soir de juillet 2018, mais les noms que l’on vient de citer sont ceux de joueurs qui vont goûter pour la première fois aux Playoffs NBA.

5️⃣0️⃣ WINS.

Your Houston Rockets are the NBA’s Southwest Division Champs!#Rockets | #Liftoff pic.twitter.com/ll4wKitpgX

— Houston Rockets (@HoustonRockets) April 3, 2025

Houston fait officiellement partie des équipes qui disputeront les Playoffs cette saison, suite à leur 50e victoire acquise assez facilement face à un Jazz qui n’en a de toute façon pas grand chose à carrer de gagner. La finalité est donc cette qualification, la première depuis 2020… et l’ère James Harden dans le Texas.

Officiel : les Rockets sont qualifiés en Playoffs !

Première aventure au printemps pour Houston depuis 2020, avec un groupe jeune qui va – pour pas mal de joueurs – découvrir la postseason NBA.

Rendez-vous le 19 avril, date du début des choses sérieuses pour les Fusées ! pic.twitter.com/9nfWRDA96u

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 3, 2025

Cette saison, ce sont de jeunes joueurs qui vont découvrir toute l’intensité et tout l’enjeu de la postseason NBA. Alperen Sengun, Jalen Green en leaders, et un sacré baptême du feu avec un statut de 2e de la Conférence Ouest qu’il faudra d’abord confirmer durant la prochaine quinzaine puis défendre fièrement au-delà. Reste désormais à définir qui sera l’adversaire des Rockets, sans doute l’une des équipes qui se qualifiera à l’issue du premier tour du Play-in.