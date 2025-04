Après une nuit légendaire, neuf matchs sont au programme ce soir, avec notamment une grosse affiche dans la Conférence Est. C’est l’heure du programme NBA du soir !

Le programme NBA du soir :

1h : Cavaliers – Knicks

1h : Pacers – Hornets

1h : Wizards – Kings

1h30 : Celtics – Heat

2h : Rockets – Jazz

2h30 : Mavericks – Hawks

3h : Nuggets – Spurs

3h30 : Thunder – Pistons

4h30 : Clippers – Pelicans

Le choc de la nuit : Cavaliers – Knicks

Quand le premier et le troisième de l’Est s’affrontent, ça vaut forcément le coup d’œil, surtout pour une rencontre qui peut servir de baromètre avant les Playoffs.

D’un côté, les Cavs ont besoin de trouver du rythme. Depuis leur série de quatre défaites, et même s’ils se sont remis à gagner (quatre victoires sur les cinq derniers matchs), on a du mal à retrouver l’équipe ultra-dominante qu’on a pu voir tout au long de la saison. Une victoire contre un concurrent direct ferait certainement du bien au moral pour les troupes de Kenny Atkinson.

À New York, les enjeux sont différents. Toujours privés de Jalen Brunson, les Knicks doivent continuer à gagner pour éviter de voir les Pacers prendre leur place sur le podium. Heureusement qu’OG Anunoby a enfilé la cape de super-héros depuis quelques matchs, pour maintenir la Big Apple à flot. On connaît le passif entre les deux équipes, alors on veut une confrontation en mode Playoffs cette nuit !

Mais aussi :

Les Pacers doivent gagner pour maintenir les espoirs de podium… heureusement que ce sont les Hornets en face.

Le retour tant attendu de Jonas Valanciunas à Washington sous le maillot des Kings : déjà un classique du basketball (non).

Un Heat surprenant essaiera de mettre un terme aux neuf victoires de rang des Celtics.

Rockets – Jazz, si vous aimez le gros (très gros) tank de l’Utah.

Mavericks – Hawks : si on se dit qu’au final, les Mavs ont échangé Trae Young contre Anthony Davis, ils auraient pas gagné le trade ?

On espère 80 points et un quadruple-double de Niko Jokic pour rendre ce Nuggets – Spurs intéressant.

Les joueurs du Thunder ont l’occasion de compléter une année presque parfaite face aux équipes de l’Est s’ils gagnent contre les Pistons.

Les Clippers vont remercier les Pelicans de leur permettre de rester accrochés à la course aux Playoffs.

Les Français en lice :

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté montreront à Pascal Siakam qui sont les patrons.

Alex Sarr affrontera son ancien coéquipier Jonas Valanciunas.

Zaccharie Risacher va rebondir après une perf pas folle contre les Blazers.

Nico Batum défendra face à n’importe quel joueur des Pelicans n’étant pas blessé.

Voici l’injury report de la nuit !