Joel Embiid va être opéré du genou, une étape décisive pour la suite de sa carrière

Absent des parquets depuis la fin du mois de février, puisque les Sixers ont mis un terme à sa saison, Joel Embiid va être opéré du genou la semaine prochaine, selon Shams Charania. Une nouvelle étape vers un état de santé durable, après une année à oublier.

Les sources consultées par Shams Charania se veulent rassurantes : suite à son opération de la semaine prochaine, Joel Embiid devrait être évalué dans 6 semaines et le résultat devrait être un rétablissement complet. Une très bonne nouvelle – sur le papier – pour des Sixers qui ont connu une saison à l’image de celle du MVP 2023 : à jeter. Les seules éclaircies notables : Guerschon Yabusele et Quentin Grimes. On a bien eu droit à un épisode plus qu’encourageant pour Jared McCain en début de régulière, mais sa grosse blessure a interrompu très sèchement son énorme début de carrière professionnelle.

Opération au genou la semaine prochaine pour Joel Embiid.

Un virage décisif dans sa carrière, si la saison prochaine il ne revient pas proche des 100%… ça sentira la triste fin de son prime. https://t.co/DvS5Mmii1X

Concernant Embiid, qui n’a donc plus joué depuis un gros mois désormais, on passe à la vitesse supérieure avec une opération. Le joueur avait jusqu’ici choisi d’avancer progressivement, choisissant en premier lieu de consulter plusieurs spécialistes en accord avec les Sixers. Cette intervention sur son genou est un vrai tournant pour sa carrière, puisque si elle ne permet pas au pivot de retrouver un état stable et de jouer à nouveau au niveau qu’on lui connaît, cela serait sans doute le début d’une deuxième partie de carrière compliquée pour Embiid. Surtout quand on a en tête le fait qu’il a signé un contrat de 192 millions sur 3 ans qui commencera… en 2026.

