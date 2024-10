NBA Top 10 : Nikola Jokic montre sa vitesse en contre-attaque

Nouveau Top 10 de la nuit et cette fois Nikola Jokic n’y apparaît pas grâce à ses talents de passeur, mais de sprinteur. Si, si, on vous le jure et Usain Bolt n’a qu’à bien se tenir, le Serbe est une sacrée flèche …

Claxton pour Williams … on dirait un commentaire pendant un match d’Everton.

Keon Ellis a mis un H au début de son nom de famille pour s’envoler.

Anthony Edwards s’avance à pas de fourmis. Un eurostep pour apprendre la danse à Klay Thompson et Daniel Gafford, ça fait toujours plaisir.

John Collins fait passer Trey Lyes pour un plot de signalisation … Trey Lyes est un plot de signalisation.

Lindy Waters est fluide, et ça coule de source.

C’est un avion, c’est un missile, c’est un van, que dis-je c’est un van, c’est Nikola Jokic.

Superbe smash en arrière de Jonathan Kuminga, il a sa place à Paris Bercy cette semaine.

D’encore un peu plus loin la prochaine fois Luka, c’est pas marrant comme ça.

Le petit Jonathan Kuminga is missing après son passage dans les mains d’Yves Missi.

Quand c’est Spencer Dinwiddie qui a reçu cette magnifique passe de Luka Doncic, on a tous pensé qu’il allait la gâcher. Soyons honnête.