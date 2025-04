La nuit des Français en NBA : Alexandre Sarr passe 15 points aux Kings

Allez, on se fait un point Français de NBA ! Qu’est-ce que la nuit a bien pu réserver à nos bleu blanc rouge ? Paraît qu’Alexandre Sarr s’est bien débrouillé, mais que les autres ont rencontré plus de difficultés. On fait le point.

Les résultats de la nuit

Cavaliers – Knicks : 124-105 (stats)

Pacers – Hornets : 119-105 (stats)

Wizards – Kings : 116-111 (stats)

Celtics – Heat : 103-124 (stats)

Rockets – Jazz : 143-108 (stats)

Mavericks – Hawks : 120-118 (stats)

Nuggets – Spurs : 108-113 (stats)

Thunder – Pistons : 119-103 (stats)

Clippers – Pelicans : 114-98 (stats)

Zaccharie Risacher

Une soirée qui sort du – désormais – ordinaire pour Zaccharie, qui nous remémore ses premières un poil inconstantes du début de saison. 9 points, 3 rebonds, 1 passe, 1 interception à 4/11 au tir. Et la défaite pour finir de flinguer le tout.

Alexandre Sarr

Lui ne connaît plus l’inconstance : Alexandre Sarr remporte son match avec les Wizards et signe une belle prestation : 15 points, 4 rebonds, 1 passe, 1 contre, 1 interception à 6/9 au tir. On en connaît un qui va dormir heureux.

Moussa Diabaté

Seulement 13 minutes, mais une utilisation plutôt optimisée de son temps sur le parquet. 8 points, 3 rebonds, 1 interception à 3/3 au tir. Les Hornets ont perdu, mais ça c’est plutôt du classique.

Tidjane Salaün

Encore et toujours ce souci d’imprécision au tir, malgré les efforts considérables dans la manière d’attaquer le cercle. Tidjane tient définitivement le bon bout, il faut désormais trouver la bonne formule pour qu’il ne se refasse pas la malle. 7 points, 5 rebonds, 2 passes à 3/8 au tir.

Nicolas Batum

Du Nicolas Batum classique, soir après soir. Soldat qui défend, qui fait ce qu’on lui demande sans rechigner. Et ce peut importe le mood. 3 points, 1 rebond, 1 passe, 2 interceptions à 1/4 au tir face aux Pelicans, que les Clippers ont battu.

