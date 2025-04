Malgré des Sixers privés de toutes leurs stars, il aura fallu attendre le dernier quart-temps pour voir les Bucks vraiment prendre le large face aux Philadelphiens. Heureusement que le pépère Giannis Antetokounmpo était là pour mettre tout le Wisconsin sur ses énormes épaules : 35 points, 17 rebonds et… 20 assists pour le Greek Freak !

Tyrese Maxey mis au repos pour le reste de la saison, ce sont des Sixers dépeuplés qui devaient accueillir les Bucks cette nuit. Pourtant, le match n’a pas été aussi facile que prévu pour Milwaukee. Les hommes de Nick Nurse se sont battus le plus longtemps possible contre des Chevreuils privés de leur coach Doc Rivers (malade), et donc menés par le très chauve Darvin Ham. Mention spéciale à Adem Bona, le Sixer auteur d’une très belle performance à 28 points, à 87% au tir (13 sur 15 !).

Mais voilà, Philadelphie évolue sans star pendant que les Bucks, eux, en ont une immense. On va arrêter d’ignorer l’éléphant dans la pièce, Giannis Antetokounmpo a réalisé une perf de mammouth, un triple-double de la taille du Wisconsin : 35 points, 17 rebonds, 20 assists (record en carrière), le tout en étant ultra efficace puisqu’il inscrit 12 tirs sur ses 19 tentatives (63% de réussite).

GIANNIS ANTETOKOUNMPO TONIGHT:

35 POINTS

20 ASSISTS

17 REBOUNDS

63% FG

INSANE STAT-LINE. 🔥 (VIA @realapp_) pic.twitter.com/M8YkiIuT3O

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 4, 2025



Résultat : victoire 126-113 pour les Bucks, pas la plus impressionnante certes, tant elle a mis du temps à se dessiner, mais une victoire quand même pour un groupe qui a besoin de se mettre en confiance avant le début des Playoffs.

Deux victoires de suite maintenant pour Giannis et ses coéquipiers, ce qui les ramène au même bilan que les Pistons. N’oublions pas que les deux s’affrontent par deux fois sur les dernières journées de saison régulière, ce qui décidera donc de qui aura le tie-breaker sur qui en cas d’égalité… LE DIVERTISSEMENT !

En attendant, entre ce match du Greek Freak et le potentiel retour de Lillard pour les Playoffs, on retrouve un léger sourire dans le Wisconsin !