Après un mercredi panzani bien animé, la NBA souffle un peu ce jeudi avec “seulement” six matchs mais on devrait se régaler devant le Lakers – Warriors de 4h !

Le programme NBA du soir :

1h : Sixers – Bucks

1h : Wizards – Magic

1h30 : Nets – Wolves

1h30 : Heat – Grizzlies

1h30 : Raptors – Blazers

4h : Lakers – Warriors

Le choc de la nuit : Lakers – Warriors

Un Lakers – Warriors, c’est un match qui se regarde toujours. D’une part car c’est l’occasion de voir un nouveau duel entre Stephen Curry et LeBron James. Les deux légendes adorent se faire face et ils sortent souvent leurs tenues de superhéros pour changer le cours du match. Avec des étoiles comme Luka Doncic et Jimmy Butler pour les entourer, il y aura du talent sur le terrain.

Au classement, ce choc aura aussi son importance. Les Lakers sont actuellement 3èmes à l’Ouest grâce aux défaites de Denver mais l’écart avec Golden State n’est que de deux victoires. Les Warriors ne peuvent pas non plus se reposer sur leurs lauriers car les Clippers, les Grizzlies et les Wolves sont juste derrière eux et la course au Top 6 est bien indécise jusqu’au bout.

Mais aussi :

Alex Sarr pour continuer à sortir des beaux chiffres face au Magic.

Les Wolves pour enchainer à Brooklyn.

Les Grizzlies veulent relever la tête, le Heat a le vent en poupe.

Les Blazers n’ont pas encore totalement renoncé au Play-In mais il faudra finir très fort et espérer des défaites des rivaux.

Giannis et ses Bucks en visite à Philadelphie, victoire obligatoire.

Les Français en lice :

Alex Sarr avec les Wizards pour faire face à Paolo Banchero.

Rudy Gobert pour détruire la raquette des Nets.

Guerschon Yabusele pas sûr d’être en tenue avec les Sixers.

Rayan Rupert et Sidy Cissoko ? (Blazers)

Voici l’injury report de la nuit !