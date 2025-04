Bradley Beal (Suns) de retour en fin de semaine ?

Sur la touche depuis le 18 mars à cause d’une blessure à l’ischio, Bradley Beal serait tout proche de faire son retour chez les Suns. L’arrière pourrait retrouver la compétition durant le week-end, sur la fin du road trip de Phoenix.

Onzièmes de la Conférence Ouest, les Suns ne peuvent plus se permettre de lâcher trop de matchs, sous peine de voir le Play-In (puis les Playoffs) depuis le canapé. Il ne reste que six matchs pour sauver la saison dans l’Arizona et on ne sait toujours pas quand Kevin Durant pourra revenir aider Devin Booker. Selon Duane Rankin du Arizona Republic, Bradley Beal devrait lui faire son retour ce week-end.

Bradley Beal hopes to return from his left hamstring strain during Suns three-game road trip that continues Friday at defending NBA champion Boston and ends Sunday at New York.

Beal has missed Phoenix’s last eight games after sustaining the injury March 16 at L.A. Lakers. #Suns

L’ancien de Washington avait dû quitter ses partenaires face aux Lakers à la mi-mars. Son retour semble imminent et toute aide sera bonne à prendre chez les Cactus. Il n’y a plus une minute à perdre, d’autant que les prochains matchs sont particulièrement durs. Un déplacement chez les Celtics puis chez les Knicks avant de recevoir les Warriors puis le Thunder ! On peut difficilement faire pire en ce moment niveau planning. Malgré ses 17 points de moyenne cette saison, Bradley Beal continue de décevoir dans l’Arizona et son gros contrat sera particulièrement difficile à trader dans les prochains mois, surtout qu’il peut mettre son veto à tout transfert. Aider les Suns à aller accrocher une place en Play-In serait déjà un premier pas vers la rédemption même si on n’y croit pas vraiment.

