La saison régulière de G League étant terminée, les récompenses individuelles commencent à tomber. JD Davison des Celtics Maine a notamment remporté le titre de MVP de la G League pour cette saison 2024-25. Les récompenses du DPOY et du COY ont aussi été révélées.

Drafté par les Boston Celtics en 2022, JD Davison n’a jamais pu obtenir autre chose que des miettes en équipe première (33 matchs en trois saisons), même s’il est champion NBA 2024 comme ses camarades. Peu vu sur les parquets NBA, le meneur s’éclate en G League en attendant que Joe Mazzulla fasse appel à ses services. Avec 25,6 points, 7,7 passes et 5,1 rebonds de moyenne, il a réalisé une grosse saison dans la division réserve de la Grande Ligue et il a lâché un énorme match au premier tour des Playoffs de G League avec 38 points et 12 passes face aux Capital City Go-Go. Le joueur a ensuite appris son trophée de MVP de la voix même de son coach.

Pour le reste des récompenses, Braxton Key est le gardien du temple 2024-2025. Le joueur des Santa Cruz Warriors était le meilleur intercepteur cette saison en G League et il remporte donc le DPOY.

Sur le banc, c’est Scott King, coach des Austin Spurs, qui remporte le titre d’entraineur de l’année en G League. L’école des coachs de San Antonio a encore de beaux jours devant elle. À noter que le Rookie de l’année n’a pas encore été révélé.

