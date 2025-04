Superbe match cette nuit entre les Grizzlies et le Heat, deux équipes aux dynamiques inverses mais qui se préparent toutes deux pour les Playoffs et/ou le play-in. Et si le Heat a démarré très fort, ce sont les Oursons qui ont été les plus clutch.

Bam Adebayo 9, Grizzlies 0. Dès le début de match le Heat et son pivot double médaillé olympique annoncent la couleur. Six victoires de suite pour Miami, aucune victoire pour Tuoamas Iisalo depuis sa promotion, logique, le Heat va coller une branlée aux Grizzlies.

Bah non.

Bah non, et petit à petit Memphis va grignoter. Zach Edey fait preuve d’une belle présence dessous malgré sa laideur, à 4h37 on a le droit, et le match se transforme en joute. Miami reste devant mais les Grizzlies restent dans leur nuque, même quand Davion Mitchell tente de jouer les facteurs X, même quand Tyler Herro score 1000 points au troisième quart.

Ja Morant mime un gun parce que c’est un gamin, le match va se décider sur un tir c’est sûr, et après un match globalement très complet de sa part (30 points à 11/22), c’est évidemment le patron Ja Morant qui va fermer la boutique. Contact pris avec Kel’el Ware, deux trois hésitations du ballon tah Kawhi 2019, et libération totale pour les Oursons et leur nouveau coach. Ja Morant tombe dans les bras de son père, Tuomas a probablement appelé sa mère, moi je vais manger avec elle à midi mais vous vous en foutez probablement. Allez, envoyez le game winner et allons consulter la carte.

JA MORANT POUR LA GAGNE 🫡 pic.twitter.com/rOSeSSTgJS

