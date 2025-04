Dans le choc entre les Lakers et les Warriors hier, Draymond Green s’est encore montré décisif à travers sa défense en fin de match. Raison de plus pour la grande gueule de Golden State de se sentir légitime pour remporter le titre de Défenseur de l’Année. Green le dit lui-même : c’est peut-être sa dernière chance, phénomène Wemby oblige.

La fin de la saison régulière 2024-25 approche à grands pas, et le dossier DPOY de Draymond Green prend de plus en plus de poids. Parmi ceux qui plaident pour lui ? Il y a évidemment… Draymond Green.

Le joueur des Warriors étale ses arguments dès qu’il en a l’occasion, que ce soit sur son propre podcast ou sur les plateaux TV.

“Personnellement, je ne suis jamais un point faible, peu importe la situation. Je suis capable de répondre à n’importe quelle situation en défense. S’il y a une chose qui me démarque des autres, c’est ça. Je suis capable de protéger le cercle, je peux défendre en pick-and-roll, je peux trapper en pick-and-roll tout en défendant mon joueur sans aide, ce que personne d’autre ne peut faire en NBA selon moi. Cette capacité de défendre deux mecs en une possession, sans avoir besoin de quelqu’un pour m’aider, cela permet de remédier à beaucoup d’erreurs en défense, et ça permet de conserver de l’énergie pour mes coéquipiers qui n’ont pas à faire des rotations supplémentaires. C’est ce qui me différencie, ainsi que mon QI basket. Je vois les choses bien avant qu’elles n’arrivent.”

Si Draymond n’oublie pas de rendre hommage à ses rivaux dans la course au DPOY (Evan Mobley, Dyson Daniels, Jaren Jackson Jr….), il ne va pas se priver pour mettre en avant son dossier. Et c’est légitime. Parce que son dossier, il est solide.

Alors que les Warriors sont sur une dynamique exceptionnelle depuis l’arrivée de Jimmy Butler, Draymond Green continue d’évoluer à un très haut niveau en défense. Il n’a peut-être plus les mêmes capacités physiques à 35 ans qu’à 25, mais son intensité est toujours là, sa polyvalence reste exceptionnelle et surtout il analyse les attaques adverses mieux que jamais. Bref, Dray est toujours le leader incontesté de l’une des sept meilleures défenses NBA cette saison.

Certains des plus grands joueurs actuels, de Giannis Antetokounmpo à Luka Doncic, peuvent en témoigner.

DEFENSIVE 👏 MASTERMIND 👏@Money23Green is a savant. pic.twitter.com/2K1DnSP7zB

— Golden State Warriors (@warriors) April 4, 2025

Est-ce que tout ça suffira à Draymond Green pour remporter un deuxième titre de Défenseur de l’Année après celui de 2017 ? Les prochaines semaines nous le diront. Mais pour le principal intéressé, c’est probablement maintenant ou jamais sachant qu’un certain Victor Wembanyama est inéligible cette année (blessé).

“Connaissant Wemby, mais aussi Chet (Holmgren), c’est l’une de mes dernières chances. Je pense avoir un bon dossier, et j’ai encore six ou sept matchs pour appuyer mon dossier. Je pense que je mérite de gagner mais je souhaite bonne chance à tout le monde” – Draymond Green

Sources texte : The Draymond Green Show, ESPN