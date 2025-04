Officiel : Carmelo Anthony va entrer au Hall of Fame en 2025 !

On savait déjà que Carmelo Anthony était candidat pour entrer au Hall of Fame cette année. On sait désormais qu’il va y entrer. L’ancienne star des Nuggets et des Knicks en a en effet eu la confirmation ce mercredi, seulement deux ans après avoir annoncé officiellement sa retraite des parquets.

Carmelo Anthony est donc un first ballot Hall of Famer.

D’après l’insider Shams Charania, Melo fera partie de la classe 2025 qui sera honoré en septembre prochain. Il sera incontestablement l’une des têtes d’affiche de sa cuvée, qui sera annoncée ce week-end lors du Final Four de la March Madness.

🚨 CARMELO ANTHONY ENTRERA BIEN AU HALL OF FAME ! https://t.co/ygAqcJOgHp

Le Final Four de la March Madness, Carmelo Anthony connaît bien puisqu’il a porté l’université de Syracuse vers un titre universitaire en 2003 en tant que freshman. Ce fut le premier grand accomplissement d’une carrière qui contient :

10 participations au All-Star Game.

6 nominations dans une All-NBA Team.

1 titre de meilleur scoreur.

3 titres de champion olympique.

2 titres de USA Basketball Male Athlete of the Year.

Considéré comme l’un des meilleurs attaquants de sa génération et même de l’histoire de la NBA, Carmelo Anthony a inscrit 28 289 points en NBA, ce qui fait de lui le dixième meilleur scoreur all-time à l’heure de ces lignes.

S’il n’a jamais participé aux Finales NBA en 19 saisons, s’il ne possède pas le même palmarès que ses copains de la Draft 2003 (LeBron James notamment, et Dwyane Wade) et que sa fin de carrière n’était pas rose, Carmelo Anthony mérite clairement sa place au Hall of Fame pour l’ensemble de son œuvre.

Le plus bel accomplissement possible pour celui qui fait partie des 75 meilleurs joueurs de l’histoire du basket NBA.

Source texte : Shams Charania