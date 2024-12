L’année 2024 n’a pas encore livré son verdict (deux indigestions et une cuite express dans le viseur pour ma part) que 2025 nous promet déjà des dingueries. Celle de la nuit ? La cuvée 2025 du Hall of Fame, avec la révélation cette nuit de la liste des candidats à l’entrée à Springfield. Y’en a beaucoup, mais c’est toujours succulent à découvrir.

Chaque année le NBA Hall of Fame accueille de nouveaux immortels en son sein, 2025 ne dérogera pas à la règle et on a donc découvert quelques noms bien connus dans la liste dévoilé cette nuit sur ESPN…

.@malika_andrews introduces the nominees for the Basketball Hall of Fame Class of 2025 featuring Carmelo Anthony, Sue Bird, Dwight Howard and more 👏 pic.twitter.com/eRYxfCtSXR

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 19, 2024



Carmelo Anthony, légende NBA et FIBA, Amar’e Stoudemire, Penny Hardaway, Shawn Marion, Terry Cummings, Tom Chambers, Marques Johnson et Doc Rivers côté anciens joueurs, Sue Bird pour les féminines et même… Dwight Howard, qui s’est marré sur ses réseaux en rappelant qu’il n’avait toujours pas pris sa retraite malgré son exil dans des championnats de sixième voire dixième zone.

I’m not retired yet but I’ll take it 😅 I’m extremely grateful I just pray they don’t do me like they did the last list🙏🏾 pic.twitter.com/xt1tIkHBTY

— Dwight Howard (@DwightHoward) December 20, 2024



On saura au printemps quels seront les hommes et femmes qui intégreront la précieuse et fameuse famille des Hall of Famers, et en attendant on prend déjà un pari : cette année encore il ne devrait pas y avoir Bill Laimbeer, il y a des marronniers qui ont la vie dure…