Petit coup dur dans l’océan de bonheur traversé en ce début de saison par les Cavs. L’ailier 3 and D Isaac Okoro s’est blessé à l’épaule mercredi face aux Nets et ne rejouera pas avant 2025.

Déjà privés de Max Strus et de toute trace de hype à Cleveland, les fans des Cavs vont donc devoir se passer de la papatte droite d’Isaac Okoro pour au moins deux semaines. Une absence qui pourrait être palliée bien sûr, mais qui prouve que la NBA n’est tendre avec personne, pas même avec les leaders de la ligue (23-4).

Cleveland Cavaliers swingman Isaac Okoro will miss at least two weeks after suffering a right shoulder AC joint sprain in the third quarter of the team’s December 16th game against the Brooklyn Nets. Okoro ranks second in the NBA in 3-point percentage (49.2). pic.twitter.com/asmJWdunvd

— Michael Scotto (@MikeAScotto) December 19, 2024



Avec 49,2% derrière la ligne, Isaac Okoro est cette saison le deuxième joueur le plus adroit à 3-points, alors que c’était très loin d’être sa spécialité en début de carrière. En constants progrès depuis son année rookie, le costaud défenseur s’est acheté un tir et fait partie cette saison encore du noyau dur des Cavs, meilleure équipe de NBA depuis le début de saison. Titulaire à 16 reprises, il laisse un vide que Kenny Atkinson devra combler, Caris LeVert ou Sam Merrill étant les plus à même de prendre les minutes d’Isaac aux postes 2 et 3, alors qu’un George Niang sera peut-être plus responsabilisé ou qu’un Luke Travers ramènera peut-être son mulet de G League après quelques grosses perfs. Isaac ? See you on 2025, toujours en tête de la Ligue ?