Où et comment acheter ses billets pour les Playoffs NBA ?

Si vous voulez sécuriser votre place en Playoffs avant les Warriors ou les Bulls, il existe un moyen safe et garanti d’obtenir vos billets pour la postseason. Voici donc quelques tips pour faire tourner les serviettes et vivre l’ambiance des Playoffs de l’intérieur avec notre partenaire Hellotickets. C’est déjà testé et approuvé par plusieurs membres de la commu.

Certains ont déjà eu la chance de vivre un match NBA en vrai. Que ce soit lors de la venue du cirque de Tonton Adam à Paname chaque année au mois de janvier ou lors d’un voyage aux États-Unis ou à Toronto, le show de la NBA n’a aucun équivalent en termes de niveau de jeu proposé sur le parquet et d’animation entre les quart-temps et même avant le match. Mais quand il s’agit des Playoffs, tous ces critères montent encore d’un cran ou même d’un immeuble tout entier. Si vous avez prévu une petite escapade outre-Atlantique lors des deux prochains mois, ce serait dommage de rater ça.

Jusque-là on est d’accord, mais comment choper ses billets ?

Entre la justesse du timing, les aléas sportifs de l’équipe de la ville où vous avez prévu de partir en vacances et le budget voyage qui explose, il faut avouer que ça peut rapidement devenir une mission encore plus difficile que d’aller gagner chez le Thunder cette saison. Heureusement, il existe un moyen d’acheter ses billets pour les Playoffs NBA sans stress et sur un site 100% sécurisé et entièrement en français et il s’agit de la plateforme Hellotickets. Mais juste avant, voici un petit tuto pour tout comprendre et éviter les pièges et les déceptions lors de votre voyage aux States.

Les Playoffs NBA, comment ça marche ?

Ce rendez-vous incontournable du printemps se déroule chaque année entre mi-avril et mi-juin, avec à la clé le sacre du champion NBA pour savoir qui succèdera aux Celtics de Jaylen Brown en 2025. Le principe est simple : les 8 meilleures équipes de la Conférence Est et de la Conférence Ouest s’affrontent dans un tableau à élimination directe, basé sur leur classement de saison régulière. Comme à Roland-Garros, les têtes de série sont alignées façon 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 et 4 vs 5, sauf que Nadal c’est Oklahoma City à l’Ouest et Cleveland à l’Est.

Chaque confrontation se joue en best-of-seven, c’est-à-dire qu’il faut quatre victoires pour passer au tour suivant. Si une équipe colle un sweep (4-0), pas besoin de jouer les matchs restants. Même logique pour un score de 4-1 ou 4-2 : on arrête les frais dès que le ticket est validé. Petit avantage non négligeable : les équipes les mieux classées bénéficient du home-court advantage, autrement dit, elles accueillent les matchs 1, 2, 5 et 7 à domicile si la série va jusque-là. Et cette règle s’applique à chaque tour, en faveur de l’équipe au meilleur bilan.

Depuis 2020, un élément supplémentaire est venu pimenter le game : le Play-in Tournament. Ce mini-tournoi réunit les équipes classées de la 7e à la 10e place dans chaque Conférence à la fin de la saison. Objectif ? Gratter les deux dernières places qualificatives pour les Playoffs. Un coup de pression en plus… et une chance en or pour les équipes diesel comme le Miami Heat.

Quand est-ce que le calendrier officiel des matchs de Playoffs NBA est connu ?

Il faut attendre la fin de la saison régulière pour y voir clair et c’est encore plus vrai cette année les incertitudes au classement de la Conférence Ouest. Le classement définitif tombe dans la nuit du dimanche 13 avril, puis le Play-in Tournament se joue pendant la semaine suivante pour attribuer les deux dernières places par Conférence.

Le tableau final du premier tour des Playoffs sera connu dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 avril et le calendrier complet sera disponible dès que les affiches seront verrouillées. Spoiler alert : TrashTalk vous balancera ça dans la minute, donc pas besoin de fouiller ailleurs.

Quand peut-on acheter ses places de match pour les Playoffs NBA ?

Avant même la fin de la saison et l’officialisation du calendrier, vous pouvez déjà réserver vos billets pour les Playoffs NBA chez notre partenaire Hellotickets pour être sûr de ne pas manquer ce grand moment. Le fonctionnement est simple, rendez-vous sur la page de l’équipe en question (par exemple les New York Knicks) et vous pourrez acheter vos billets pour les matchs qui se joueront au Madison Square Garden.

Attention, le “Home Game 3” ne correspond pas au Game 3 de la série mais au troisième match qui sera joué par les Knicks au premier tour des Playoffs, soit le Game 5 de la série, pour la simple et bonne raison que le Game 3 de la série ne sera pas joué à New York. Dans la même logique, le “Home Game 4” correspond donc au septième match éventuel de la série et celui-ci n’aura lieu qu’en cas d’égalité à 3 manches partout.

Que se passe-t-il si j’achète des places pour le Game 7 et que la série est déjà terminée ?

Pour les fans de basket, il n’existe rien de plus beau que ces deux mots mis côte à côte : “Game 7”. Mais si on les aime autant, c’est parce qu’ils n’ont pas lieu tous les quatre matins et il peut arriver qu’une des deux équipes ait réussi à se qualifier avant ce match à élimination directe. Le cas échéant, dommage pour le spectacle mais pas pour votre banquier. Hellotickets prévoit évidemment un remboursement pour les billets des matchs n’ayant finalement pas lieu.

Est-ce que je peux déjà acheter mes places pour les Finales NBA ?

Bien sûr ! Si vous êtes optimistes sur le fait que Jalen Brunson et compagnie participeront aux Finales NBA 2025 ou que vous serez dans la Grosse Pomme en juin, vous pouvez d’ores et déjà réserver votre billet pour un match au Madison Square Garden en même temps que vos vacances à Manhattan au mois de juin. Dans le pire des cas, Tom Thibodeau aura déjà envoyé tous ses titulaires à l’hopital et vous serez remboursé en cas d’élimination prématurée des Knicks.

Je vois que les billets sont très demandés, y’aura-t-il des réapprovisionnements ?

C’est la règle du premier arrivé premier servi. Des billets sont déjà disponibles pour quasiment l’intégralité des matchs de Playoffs sur Hellotickets et il vaut mieux sécuriser sa place que de trop patienter, surtout si vous n’habitez pas aux États-Unis et que l’occasion ne se représentera pas de sitôt. Toutefois, de nouveaux tickets devraient être mis à la vente une fois le calendrier final des Playoffs dévoilé.

Puis-je me faire rembourser si je ne suis plus sur place le jour du match ?

Hélas, une fois les billets achetés, il n’est pas possible de se rétracter. L’incertitude des Playoffs complique la lecture des calendriers et il est très compliqué de deviner précisément quand un match va avoir lieu. Dans le cas où deux équipes se qualifient très vite pour le second tour, la série peut commencer plus tôt que prévu. À l’inverse, il peut arriver que le premier qualifié attende plus d’une semaine pour connaître son adversaire au prochain tour, ce qui peut retarder le lancement de la série. Dans ce cas, nous vous conseillons d’attendre de connaître le calendrier définitif de la série avant d’acheter vos billets, au risque de regretter votre achat si le match auquel vous vouliez assister a lieu lorsque vous serez dans l’avion.

Si vous avez un voyage de prévu au pays des donuts et des hotdogs avant l’été, on ne peut que vous recommander d’aller goûter à l’ambiance des Playoffs dans une vraie salle NBA. Déjà parce que l’expérience sera à coup sûr unique et vous aurez de fortes chances de repartir avec votre t-shirt Strength in Numbers ou votre serviette Grit and Grind en cadeau. Et surtout, continuez de nous taguer dans vos stories en direct des salles NBA, on adore ça !