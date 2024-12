Matthias Lessort blessé gravement durant un match d’EuroLeague

Horrible nouvelle pour Matthias Lessort, qui s’est blessé gravement lors du match d’EuroLeague entre le Panathinaikos et Baskonia. Les images sont particulièrement dures.

Alors que son équipe du Pana roulait sur Baskonia en EuroLeague ce soir, Matthias Lessort a connu le pire scénario possible. Au moment d’intercepter un ballon dans sa raquette, le Français retombe et hurle de douleur. Les images sont glaçantes et montre une cheville qui tourne affreusement..

Note de la rédaction : On prévient nos lecteurs directement et sans prendre de gants. C’est une blessure particulièrement horrible qu’a connu Matthias Lessort, des images qui peuvent heurter les plus sensibles.

Le joueur a ensuite quitté le terrain à cloche-pied, avant de prendre la direction l’hôpital. Il a notamment publié une photo de lui-même avec son fils sur ses réseaux.

Face à ce qui ressemble à une horrible blessure (qui pourrait signifier une longue convalescence), les joueurs du Pana et de Baskonia se sont recueillis ensemble en fin de match pour avoir une pensée pour Matthias Lessort.

Sur les réseaux aussi, de nombreux messages de soutien ont été envoyés au joueur, notamment par Evan Fournier, son coéquipier en Équipe de France.

