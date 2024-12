Théo Maledon (ASVEL) dans le viseur du Real Madrid ?

Excellent cette saison du côté de l’ASVEL, Théo Maledon est en train de se bâtir une solide réputation sur le Vieux Continent. Le grand Real Madrid chercherait à s’attacher ses services.

En échec en NBA, Théo Maledon a décidé de revenir au pays cet été, en retrouvant l’ASVEL et le championnat de France. Un pari réussi puisque le combo guard brille de mille feux avec le club cher à Tony Parker. Si l’ASVEL ne parvient pas à imiter Paris et Monaco, au sommet du classement de l’EuroLeague, Théo se fait lui une réputation de cador avec 18,8 points, 4,8 passes et 4,2 rebonds de moyenne sur la scène européenne.

Ces derniers jours, c’est le Paris Basket qui a plié sous ses coups de butoir. Avec 22 points en 31 minutes, il a plané sur la rencontre et conquis un peu plus les observateurs de la compétition reine en Europe. Ce retour en grâce ne passe pas inaperçu en dehors de nos frontières et selon le journal espagnol MARCA, le Real Madrid aimerait recruter Maledon pour son effectif.

Le média, basé à Madrid, explique notamment que le Real a déjà tenté de faire signer Maledon il y a plusieurs semaines mais n’avait pas pu satisfaire les exigences financières de l’ASVEL. La Casa Blanca pourrait néanmoins repasser à l’attaque, avec cette fois la possibilité d’inclure un joueur dans la transaction, à savoir Xavier Rathan-Mayes, qui fait banquette au Real.

Après le départ de Guerschon Yabusele mais aussi celui de Fabien Causeur, le Real a perdu sa filière tricolore cet été. Avec Théo Maledon, le club madrilène pourrait bien retrouver un peu de sa langue de Molière. Le Real a eu l’occasion de voir le talent de Maledon de près puisque celui-ci avait planté 23 points et 7 passes début décembre face au club madrilène dans une victoire de l’ASVEL. De bourreau à renfort, il n’y a peut-être qu’un pas.

Source texte : MARCA