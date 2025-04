C’est parti pour deux mois de bonheur, deux mois de Playoffs avec les meilleures équipes NBA en lice. Début des hostilités ce soir à 19h, avec une soirée bien pleine qui nous offrira quatre rencontres à la suite. De l’entrée au dessert, ça va être un délice, place au programme NBA du jour.

Le programme NBA du soir :

4 matchs, 4 belles affiches, même si deux d’entre elles nous hypent un peu plus. On attaquera donc avec la revanche entre les Pacers et les Bucks, avec un Giannis Antetokounmpo surmotivé. On enchaine ensuite avec la série la plus indécise de ce premier tour entre les Nuggets de Nikola Jokic et les Clippers de Kawhi Leonard et James Harden.

À peine le temps de souffler un coup que c’est déjà l’heure de repartir à l’Est pour un Knicks – Pistons qui sent bon les 90’s. À voir si Cade Cunningham saura faire du Madison Square Garden son jardin. Enfin, le main event de la soirée avec les débuts en Playoffs de Luka Doncic sous le maillot des Lakers, aux côtés de LeBron James. Face à Anthony Edwards et Rudy Gobert, cela devrait nous offrir un spectacle de premier plan.

Les Français en lice

Remis de sa blessure à l’aine, Nicolas Batum devrait être en tenue face aux Nuggets.

Rudy Gobert va vouloir confirmer sa grosse forme du moment face aux Lakers.

Par ici l’injury report de la nuit !