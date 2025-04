Nicolas Batum : des nouvelles encourageantes en vue des Playoffs

Absent des parquets depuis une dizaine de jours à cause d’une douleur à l’aine, Nicolas Batum semble sur la voie du retour. Le coach des Clippers Tyronn Lue a en effet apporté des nouvelles encourageantes en vue du début des Playoffs ce week-end. Cocorico !

Les Clippers joueront leur Game 1 à Denver samedi soir (21h30), avec Nicolas Batum en tenue ?

Difficile de répondre à cette question à l’instant T mais il y a de quoi être optimiste. D’après Tyronn Lue, qui a répondu à plusieurs questions sur l’état de santé de Batman hier, Nico a participé à l’entraînement de mercredi dans son intégralité. Entraînement qui contenait notamment un scrimmage (match en 5-contre-5).

Bonne nouvelle à quelques jours du début des Playoffs, Nico Batum a pu faire l’entraînement des Clippers en entier ! https://t.co/PsWhsedfWl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2025

Ty Lue n’est pas allé jusqu’à dire que la blessure de Batum était définitivement derrière lui, mais on se rapproche clairement d’un retour. Une bonne nouvelle pour Nico mais aussi pour les Clippers, qui auront une carte supplémentaire à jouer contre Denver une fois que le Frenchie sera opérationnel.

“Ben Simmons peut pousser la balle en transition, et trouver des shoots faciles pour ses coéquipiers. Avec Nico, s’il joue au poste 5, il a cette capacité à écarter le terrain. Si le Joker (Nikola Jokic) blitze ou défend en drop coverage, il devra fermer l’espace sur Nico, qui peut tirer de loin et faire bouger le Joker un peu.” – Tyronn Lue

S’il ne possède plus qu’un rôle limité cette année aux Clippers (17 minutes de moyenne, seulement 8 titularisations), la polyvalence et l’expérience de Nicolas Batum seront forcément un plus pour Los Angeles face à Denver.

