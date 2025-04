Après avoir battu les Kings cette nuit (106-120), les Mavs peuvent encore espérer se qualifier en Playoffs. Pour ça il faudra venir à bout des Grizzlies, mais Dallas semble avoir un atout de taille, un joueur qui n’a jamais perdu lorsque sa qualification en Playoffs était en jeu : Anthony Davis.

Nouvelle équipe ? Pas de problème pour Anthony Davis, qui, avec sa performance contre les Kings cette nuit (27 points, 9 rebonds, 1 passe décisive et 3 contres), empoche sa quatrième victoires au Play-in… en quatre participations.

Anthony Davis is still undefeated in the Play-In Tournament.

4-0 🔥🔥 pic.twitter.com/D4cCxG27yY

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 17, 2025



Peut-être qu’on a pas vraiment compris l’idée de Nico Harrison, et que quand il disait “win-now”, ce dernier parlait de remporter des matchs qualificatifs pour les Playoffs. Dans ce cas là oui, le GM des Mavs est allé déniché le profil parfait.

Si Jonas Valanciunas est le roi du Play-in en ayant participé à toutes les éditions, le Unibrow en est définitivement le prince depuis quatre ans maintenant.

AD n’a pourtant jamais été brillantissime dans ces matchs-là. Souvent très maladroit (42,7% au tir en moyenne sur les quatre matchs) c’est surtout par sa défense et sa grosse présence au rebond (12,8 rebonds et 2,5 contres de moyenne), que l’ancien Laker a pu apporter à ses différentes équipes. Sans doute aussi qu’avoir LeBron James à côté dans des matchs à enjeux, ça aide pour accumuler les victoires.

Le Play-in comme un jardin pour Anthony Davis en surconfiance, qui n’hésite plus à trashtalker les fans de ses adversaires, comme cette nuit face aux Kings :

“Vous voulez trashtalker, alors trashtalkons. Vous savez que vous avez perdu, vous feriez mieux de partir pour éviter les bouchons.”

AD went off on these Kings fans 😭

“They wanna talk s***, let’s talk s***. Y’all know y’all lost… Y’all might wanna beat that traffic though.”

(via @SportsCenter) pic.twitter.com/NL5R6QSSPu

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 17, 2025

Note en trashtalking : 10/10. Maintenant il faudra battre Memphis pour continuer cette série d’invincibilité et décrocher une place en Playoffs. Quand on va voir Anthony Davis mimer un lance-roquettes vers Ja Morant, va pas falloir bégayer.