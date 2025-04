NBA Playoffs 2025 : Nuggets – Clippers, la preview ! Apéro TrashTalk

Mesdames et messieurs, voici venue la mini série la plus chaude de chaque année en avril ! Les 8 Previews en 5 Jours, dédiées aux séries du 1er tour des Playoffs en NBA. On enchaîne avec les Nuggets et les Clippers qui s’affrontent dans un duel explosif. Denver, à ne pas sous-estimer malgré le changement de coach ? Los Angeles, trop en feu pour échouer avec un Kawhi en forme ? Qui ira à Cancun en premier ? Par ici pour la Preview Nuggets – Clippers !