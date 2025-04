Les Rockets, principale équipe à surveiller sur le dossier Kevin Durant ?

Ce n’est un secret pour personne : Kevin Durant va se faire transférer par les Phoenix Suns cet été. Mais où ? Plusieurs équipes sont sur le dossier, et les Houston Rockets seraient tout particulièrement à surveiller.

Cette semaine, on a appris que les Suns et Kevin Durant allaient travailler ensemble pour trouver un nouveau point de chute à l’ailier superstar. Cela signifie que KD – qui entrera en dernière année de contrat l’an prochain – aura son mot à dire sur sa prochaine destination.

Parmi les franchises qui l’intéressent : les Rockets, et cet intérêt serait mutuel si l’on en croit l’insider Shams Charania (ESPN).

“Il y a un intérêt mutuel entre les Rockets et Kevin Durant des Suns. Il faudra voir ce qu’ils font en Playoffs. S’ils passent deux tours de Playoffs, peut-être qu’ils ne bougeront pas. Mais s’ils se font éliminer tôt, ils pourraient à nouveau jeter un œil vers Kevin Durant durant l’intersaison. Surveillez-les.”

Kevin Durant and the Rockets have a “level of mutual interest” in working together 👀

(via Shams) pic.twitter.com/B1F7iPr0Y4

— Basketball Forever (@bballforever_) April 16, 2025

Les Rockets et Kevin Durant ont plusieurs fois été liés ces dernières semaines, notamment en amont de la trade deadline du mois de février. Des liens qui semblent presque naturels quand on creuse un peu.

On rappelle que Houston possède plusieurs picks de draft de Phoenix et qu’un transfert de KD au Texas – où ce dernier a passé ses années universitaires – pourrait leur permettre de reconstruire un peu autour de Devin Booker. On sait aussi que Houston peut parfois connaître des difficultés pour scorer sur demi-terrain, difficultés qui pourraient être mises en lumière lors des Playoffs à venir. L’ajout d’un attaquant élite comme Durant pourrait clairement faire franchir un cap supplémentaire au groupe d’Ime Udoka, qui est jeune, athlétique et avant tout compétitif à travers sa superbe défense. Enfin, Udoka et Kevin Durant possèdent une bonne relation suite à leur passif commun aux Brooklyn Nets et avec Team USA.

Est-ce que tout ça peut mener à un transfert de KD à Houston cet été ? Ou les Fusées resteront-elles sur leur trajectoire actuelle en faisant confiance à la progression de leurs jeunes ? Les Playoffs devraient nous apporter des premiers éléments de réponses, avant le dénouement de l’intersaison.

Source texte : Shams Charania