Alors que les Suns vont partir dans une toute nouvelle direction après le marasme de cette année, il y a une chose qui ne bougera pas à Phoenix : Devin Booker reste le franchise player sur lequel les Cactus veulent construire. L’arrière devrait même se voir offrir une extension de contrat cet été.

Devin Booker est lié aux Suns jusqu’en 2028 pour 171 millions de dollars, mais Mat Ishbia ne veut pas perdre de temps pour sécuriser sa star un peu plus longtemps.

D’après ESPN, Phoenix compte en effet prolonger Booker dès cet été pour deux ans et 150 millions de billets verts supplémentaires. Devin (28 ans aujourd’hui) serait ainsi sous contrat avec les Suns jusqu’en 2030.

Cela confirme les dernières infos rapportées par l’insider Shams Charania, qui a déclaré hier – après le renvoi de Mike Budenholzer – que Devin Booker “reste à la base du projet Suns”.

Reporting for NBA Today on the futures of Devin Booker, Kevin Durant and the Suns after Mike Budenholzer became the third coach fired in three years: pic.twitter.com/m4FfW3K7wI

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 14, 2025

Malgré le fiasco de cette année, malgré le fait qu’il va connaître son huitième coach en onze ans à Phoenix (!), Booker a indiqué à plusieurs reprises sa volonté de rester à Phoenix et de jouer pour une seule franchise pendant toute sa carrière, comme son idole Kobe Bryant aux Lakers.

Le licenciement du coach Mike Budenholzer va d’ailleurs dans ce sens.

En effet, l’une des raisons pour lesquelles Coach Bud a été viré comme un malpropre, c’est parce qu’il ne possédait pas une bonne relation avec Book. On se rappelle de cet épisode de février dernier, quand Budenholzer a reproché à Devin Booker de… trop parler pendant les temps-morts. L’arrière All-Star compte au contraire devenir encore plus vocal à l’avenir, et le prochain coach devra clairement lui laisser la liberté d’élever la voix quand il le souhaite.

Mike Budenholzer did not have a good relationship with Devin Booker, per @ShamsCharania

“Budenholzer’s inability to coexist with his players centered around the franchise’s cornerstone, Devin Booker.” pic.twitter.com/76azkvBAZv

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 14, 2025

Au milieu du bourbier Suns, Devin Booker semble représenter la seule garantie. La franchise de Phoenix arrivera-t-elle à se relever du fiasco de cette saison pour enfin offrir à l’arrière All-Star un environnement sain, dans lequel ses Suns peuvent être compétitifs ?

Cela s’annonce tendu au vu de la situation actuelle des Cactus. Néanmoins, Booker semble prêt à relever le défi.

Source texte : ESPN