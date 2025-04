Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour connaître le nouveau président des opérations basket chez les Pelicans. Un jour après le renvoi de David Griffin, c’est Joe Dumars qui prend le relais.

Les rumeurs d’hier se confirment aujourd’hui.

Annoncé comme le probable successeur de David Griffin, Joe Dumars sera bien le nouveau président de la franchise des Pelicans. La nouvelle a été annoncée par l’insider Shams Charania (ESPN). Le deal est en cours de finalisation, et on connaîtra probablement les détails un peu plus tard.

Né à Shreveport et passé par l’université de McNeese State en Louisiane, Joe Dumars revient dans le Bayou à l’âge de 61 ans et quitte ainsi son poste de patron des opérations basket de la NBA.

Son objectif chez les New Orleans Pelicans ? Redresser une franchise qui reste sur une saison catastrophique de 21 victoires pour 61 défaites, la faute notamment aux innombrables blessures. On a hâte de voir ce que l’arrivée de Dumars va signifier pour Zion Williamson et le reste de l’effectif, ainsi que pour le coach Willie Green qui semble assis sur un siège bien chaud.

Ce n’est pas la première fois que Joe Dumars est à la tête d’une franchise NBA. On se rappelle évidemment de ses années à Detroit, lui qui s’est fait une solide réputation en devenant l’architecte des Pistons champions NBA 2004. Un an plus tôt, il avait aussi été élu Dirigeant de l’Année au sein de la Ligue. La suite a été beaucoup moins reluisante pour Dumars, que ce soit à Detroit jusqu’en 2014 ou chez les Kings entre 2019 et 2022.

À Joe de montrer désormais qu’il a toujours ce qu’il faut pour rendre une franchise compétitive. Les Pelicans en ont bien besoin.

Source texte : Shams Charania