Pelicans : bientôt la fin de l’aventure pour le coach Willie Green ?

La saison régulière 2024-25 désormais dans le rétro, ça devrait bouger sur les bancs dans les prochaines semaines voire les prochains jours. Parmi les coachs qui pourraient sauter ? Celui des Pelicans Willie Green.

Les Pels abordaient la saison avec beaucoup d’ambition, ils la terminent avec beaucoup de déception.

21 victoires seulement pour 61 défaites, et une pauvre 14e place dans la Conférence Ouest. Les innombrables blessures qui ont touché la franchise de la Nouvelle-Orléans expliquent évidemment en partie les terribles résultats des Pelicans, mais difficile de ne pas se tourner vers le coach au moment de faire les comptes.

“Je n’ai pas fait un bon boulot” a avoué l’entraîneur des Pels Willie Green via ESPN. “Je prends l’entière responsabilité de notre position actuelle en tant qu’équipe. Nous avons échoué, j’ai échoué.”

Green a ajouté qu’il n’avait pas eu de discussions avec les dirigeants concernant son avenir, avenir qui semble plus que jamais incertain pour le jeune entraîneur de 43 ans.

Celui qui est arrivé sur le banc des Pels en 2021 avait réussi à faire progresser son équipe chaque saison jusqu’à remporter 49 matchs l’an passé, avec deux qualifs en Playoffs dans le lot. New Orleans n’a néanmoins jamais gagné la moindre série dans l’ère Zion Williamson – Brandon Ingram. Et le gros pas en arrière effectué cette année pourrait donc lui coûter sa place.

D’après l’insider Marc Stein, Willie Green aurait aussi vu sa crédibilité prendre un coup cette saison à travers la superbe progression de Dyson Daniels à Atlanta (candidat MIP on le rappelle), ce dernier n’ayant obtenu qu’un rôle limité chez Green qui préférait faire confiance à Jose Alvarado les saisons passées…

En plus de Willie Green, le président des opérations basket David Griffin serait également menacé d’après Stein. Si grand ménage il y a dans les prochains jours ou semaines, leurs successeurs devront maximiser un effectif talentueux mais pas des plus cohérents, en espérant éviter enfin les gros problèmes de blessures. On rappelle aussi que les Pels auront un haut choix de draft en juin prochain, potentiellement le first pick.

Bref, vous l’avez compris, les Pelicans sont aujourd’hui à un tournant. À eux de bien le négocier.

