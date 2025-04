La fin de la saison régulière est rarement une période où les coachs NBA se font virer. Pourtant, c’est ce qui est arrivé à Taylor Jenkins la semaine dernière, de quoi s’interroger sur les entraîneurs qui pourraient prendre la porte d’ici à la saison prochaine.

Voici cinq candidats à un licenciement prochain, cinq coachs qui ont des chances de perdre leur poste et par la même occasion le laisser à… Taylor Jenkins, qui devrait être convoité dans les semaines à venir.

Mike Budenholzer (Suns)

Depuis l’arrivée de Mat Ishbia à la tête des Suns fin 2022, le proprio de la franchise de Phoenix a viré Monty Williams et Frank Vogel, deux coachs qui sont toujours payés par les Cactus. Jamais deux sans trois avec Mike Budenholzer ? Recruté l’été dernier pour maximiser le trio Kevin Durant – Devin Booker – Bradley Beal et remettre les Suns dans les hauteurs de l’Ouest, Coach Bud a complètement foiré sa mission : Phoenix est en route pour rater le play-in tournament (la honte) et sa relation avec les stars n’a pas toujours semblé au beau fixe. Alors même s’il a été recruté pour 50 millions de dollars sur cinq ans en 2024, on ne serait pas surpris de voir Budenholzer dégager.

Kevin Durant showing his frustration during a timeout.

Doc Rivers (Bucks)

Celui qui a remplacé Adrian Griffin en janvier 2024 alors que les Bucks étaient deuxièmes de l’Est pourrait – selon nous – prendre la porte en cas de nouvelle sortie au premier tour pour Milwaukee. Certes, la bande de Giannis Antetokounmpo doit une nouvelle fois faire avec les blessures (Damian Lillard est out), ce qui représente une excuse parfaite pour Doc Rivers. Mais une énième élimination prématurée en Playoffs risque de booster les spéculations concernant l’avenir du Freak, et par la même occasion fragiliser la position du Doc. Sous contrat jusqu’en 2027, Rivers n’a toujours pas réussi à trouver la bonne formule pour maximiser les chances de son équipe.

Nick Nurse (Sixers)

Quand une franchise NBA connaît une saison aussi cataclysmique que celle des Sixers cette année, la position du coach est forcément fragilisée. Bien sûr, Nick Nurse n’est pas fautif concernant la multitude de blessures qui a plombé la saison de Philadelphie, en particulier celles de Joel Embiid et Paul George. Mais le manager Daryl Morey risque de vouloir chercher un bouc émissaire durant l’intersaison. Et souvent dans ces cas-là, ça tombe sur le coach. Pas non plus irréprochable dans le bourbier Sixers, Nick Nurse possède-t-il la légitimité suffisante pour rester sur le banc de Philly la saison prochaine ? L’avenir nous le dira.

Nick Nurse on the Sixers’ elimination from playoff contention:

“Obviously super disappointing. Not where we want to be at all.” pic.twitter.com/AGxd7p6dvy

Willie Green (Pelicans)

Un peu comme Nick Nurse aux Sixers, Willie Green a été victime d’une cascade de blessures sur ses joueurs stars (dont Zion Williamson évidemment) et n’a ainsi pas pu maximiser le potentiel des Pelicans. Néanmoins, depuis qu’il est arrivé à la tête de la Nouvelle-Orléans en 2021, son équipe n’a jamais réussi à gagner la moindre série de Playoffs et touche le fond cette saison (14e de l’Ouest). Un bilan loin d’être reluisant quand on connaît les attentes autour de Zion et Cie. Encore une fois, Green a des circonstances atténuantes, mais le manager David Griffin pourrait décider d’amener une nouvelle voix dans le vestiaire pour changer la direction de la franchise.

Chauncey Billups (Blazers)

Chauncey Billups – arrivé aux Blazers en 2021 – n’a pas été prolongé par sa direction l’été dernier et se retrouve actuellement en dernière année de contrat avec Portland. Les Blazers montrent enfin de vrais progrès (32 victoires – 43 défaites, 12e de l’Ouest), mais seront-ils suffisants pour masquer les limités montrées par Billups au cours de ses trois premières années dans l’Oregon ? La franchise de Portland aura une vraie décision à prendre cet été (elle a une option sur la saison 2025-26 de Billups). Sachant que des coachs comme Taylor Jenkins et Mike Brown sont potentiellement disponibles, on ne serait pas serein à sa place.

C’est qui le prochain coach qui prend la porte, maintenant que Taylor Jenkins a ouvert le carrousel ?

Chris Finch ?

Chauncey Billups ?

Willie Green ?

Nick Nurse ?

Mentions : Billy Donovan (Bulls), Chris Finch (Wolves).

Pour rappel : Tuomas Iisalo (Grizzlies), Doug Christie (Kings) et Mitch Johnson (Spurs) sont actuellement coachs intérimaires en NBA, et pourraient donc laisser leur place à l’intersaison.

