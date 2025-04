Après le renvoi surprise de Taylor Jenkins la semaine dernière, des questions continuent d’entourer les Grizzlies. Parmi elles : les joueurs étaient-ils au courant que le coach était sur le point de se faire virer ? Visiblement non, Ja Morant et ses copains n’ayant pas été consultés par le manager de Memphis.

“Cette décision était la mienne et uniquement la mienne.”

Lors de sa première conférence de presse après le renvoi de Jenkins il y a quelques jours, le GM des Grizzlies Zach Kleiman avait pris la totale responsabilité concernant le licenciement surprise du coach. Cette nuit, en marge du match Grizzlies – Celtics, cette version a été confirmée par Taylor Rooks (NBA on TNT). La journaliste a confirmé que Ja Morant et les joueurs de Memphis n’étaient pas au courant des intentions de leur manager, et qu’ils n’auraient pas demandé à changer d’entraîneur.

Cela explique la récente réaction de Ja suite à la défaite contre les Lakers ce week-end.

“J’étais dans mon lit (quand la nouvelle concernant Jenkins est tombée). Mes proches m’ont demandé, ‘t’as checké internet ?’. Je pensais d’abord que quelqu’un avait encore balancé quelque chose sur moi. Et puis j’ai appris la nouvelle. J’étais choqué.”

Un choc pour celui qui n’a connu que Taylor Jenkins en tant que coach, et qui nourrit aujourd’hui les spéculations concernant l’avenir de Ja Morant à Memphis.

Ja Morant called Taylor Jenkins firing tough and his first time really experiencing the business side of the NBA

“I’ve had Coach Taylor since I got here. Everything I’ve done in a Grizzlies jersey pretty much been under him.” pic.twitter.com/Aoy5lC9nui

— Avery Braxton (@Brax_Avery) March 30, 2025

Selon plusieurs sources proches des Grizzlies, ce changement brutal d’entraîneur (et le renvoi de l’assistant Noah LaRoche) représenterait néanmoins un nouveau départ dans le but premier de maximiser les qualités de Morant.

On rappelle que le meneur star de Memphis a montré pas mal de signes de frustrations suite au changement de philosophie offensive opérée cette saison, changement que le nouveau coach Tuomas Iisalo a aidé à mettre en place. Mais ce dernier sait qu’il doit trouver le moyen de mieux utiliser les qualités de Morant, et cela passe notamment par le retour de plus de pick-and-rolls. On a eu un premier aperçu lors du match contre les Lakers samedi (le premier après le renvoi de Jenkins) où Ja avait plus souvent la balle en main.

Tout ça pour dire que Ja Morant – malgré sa saison mitigée – semble toujours représenter le point central du projet Grizzlies. À Tuomas Iisalo désormais de trouver la meilleure formule pour maximiser l’énorme talent du bonhomme, et ainsi les chances de Memphis en cette fin de saison 2024-25.

Sources texte : NBA on TNT, ESPN, The Athletic