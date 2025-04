Après une victoire improbable face au Heat pour clôturer la saison 2024-25, les Wizards s’offrent des vacances anticipées à la mi-avril. Beaucoup de défaites encore cette saison à Poudlard mais deux sorciers français continuent de nous envoûter, on l’espère pour longtemps.

Pas de miracle chez les Wizards, qui ne joueront pas les Playoffs en 2025. Ce n’était de toute façon pas l’objectif de la franchise, qui a donné progressivement les clefs à sa jeunesse, incarnée par Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly mais aussi Bub Carrington et Kyshawn George. De quoi donner des motifs de satisfaction pour la suite, malgré une valise de défaites cette année (18 victoires – 64 défaites).

Le frangin d’Olivier Sarr a fait honneur à son statut de second pick de Draft 2024 avec plusieurs performances de premier plan et s’il ne devrait pas remporter le Rookie de l’année, sa place sur le podium serait loin d’être un scandale. Bilal de son côté a commencé fort avant de souffler le chaud puis le froid avec des pourcentages au tir encore irréguliers. Son apport en défense est néanmoins toujours là et il a bien progressé à la création comme au scoring.

Plusieurs vétérans étaient là pour les encadrer, comme un Jordan Poole qui retrouve des chiffres plus proches de ses standards ou encore le vieillissant Khris Middleton et Marcus Smart, à la relance après son passage raté à Memphis. Kyle Kuzma a lui (enfin) fait ses valises pour Milwaukee.

Pour les prochains mois, on s’attend à voir le rebuild se poursuivre avec des cadres qui devraient être plus ou moins rapidement poussés vers la sortie mais le main event à D.C sera inévitablement la Lottery puis la Draft 2025, avec l’espoir d’obtenir le crack Cooper Flagg pour définitivement booster le projet.