Ce dimanche, les Suns ont mis un terme à leur saison 2024-25. La fin d’un long chemin croix pour les fans.. et bientôt l’heure d’une grande lessive dans l’Arizona ?

Il y a un peu moins d’un an, un Mat Ishbia très sûr de lui estimait que quasiment toutes les équipes de NBA enviaient son équipe des Suns. Une déclaration en décalage total avec la situation sportive (et économique) de la franchise de Phoenix en 2025.

Si l’équipe avait bien débuté la saison (9 victoires en 11 matchs), les Suns sont vite retombés de leur nuage, entre blessures des stars et irrégularité chronique. Malgré la paire Durant – Booker qui fait ses chiffres, les Suns n’ont jamais dégagé l’impression de construire une force de frappe capable de faire trembler l’Ouest. Il y a eu quelques bonnes surprises comme les rookies Dunn et Ighodaro ou encore le sophomore Gillespie mais la mayonnaise n’a jamais trop pris dans l’Arizona.

On a d’ailleurs davantage écrit sur les rumeurs de tension dans le vestiaire que sur les faits d’armes des cactus cette saison. Entre Mike Budenholzer qui se prend la tête avec Devin Booker, les rumeurs de transfert autour de Kevin Durant et un Bradley Beal qui n’est plus que l’ombre de lui-même…

Et voilà qu’on arrive au sommet du fiasco avec une non-qualification en Playoffs, malgré une masse salariale titanesque. De quoi imaginer du mouvement à l’intersaison avec Kevin Durant et Bradley Beal qui devraient revenir en première ligne des rumeurs. Quid de Budenholzer ? Ce qui est sûr, c’est que Phoenix va bouger ses pions cet été.